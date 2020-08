Dichos de AMLO sobre Lozoya no afectan debido proceso: Gertz Manero

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que las declaraciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza en sus conferencias matutinas, sobre las investigaciones contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex,) y otros exfuncionarios de la administración pasada, no afectan el debido proceso.

Durante el Seminario sobre Violencia y Paz, del Colegio de México (Colmex), Gertz Manero explicó que este organismo es autónomo y que los dichos de terceros no pueden impactar en las investigaciones que realiza la FGR. "El Presidente no tiene ninguna vinculación jurídica ni de jerarquía con la Fiscalía General de la República, él es el jefe del Estado, el jefe del gobierno y hace las consideraciones que él considere", dijo. "El Presidente puede decir lo que considere que le conviene y asumir las responsabilidades políticas que él considere pero (no es) que él esté formando parte o sea una parte del ministerio público, pues para eso se hizo la reforma constitucional", agregó.

Desde que el exdirector de Pemex aceptó ser extraditado, López Obrador ha dado a conocer diversos detalles de la investigación en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados. El presidente López Obrador fue quien, por primera vez, dio a conocer que Lozoya ofreció entregar a la FGR información, videos y testimonios sobre casos de corrupción ocurridos en la administración pasada. "Se va a poner de manifiesto la relación y asociación delictuosa entre funcionarios y empresarios, porque no es nada más el funcionario público, es también el llamado hombre de negocios. Durante el periodo neoliberal, la verdad es que quienes hicieron su agosto no eran en sentido estricto empresarios, sino traficantes de influencias", señaló el Presidente la semana pasada.