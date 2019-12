Dichos de AMLO sobre seguridad no son posibles de verificar: Causa en Común

Un ejercicio realizado por la organización Causa en Común reveló que el 84.3% de las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad no son posibles de verificar.

Causa en Común, encabezada por la activista María Elena Morera Mitre, envió 99 solicitudes de información a los órganos de transparencia, con 140 preguntas a dependencias de seguridad y justicia, sobre temas de seguridad abordados por López Obrador y funcionarios en la conferencia mañanera, en Palacio Nacional.

De acuerdo con los resultados del ejercicio, 118 respuestas, que representan el 84.3% del total no son posibles de verificar; 13 (9.3%) no concuerdan con las declaraciones que hizo el presidente o alguna de las personas de su gabinete de seguridad.

Sólo en 9 respuestas, equivalentes al 6.4%, se proporcionó la información correcta y que coincide con los dichos del presidente o de algunos de sus colaboradores, según la organización.

Morera señaló que el ejercicio completo se dará a conocer en enero próximo, con los resultados a detalle sobre la información imprecisa que se difunde diariamente en Palacio Nacional.

"En Causa en Común realizamos un ejercicio de verificación vía los órganos de transparencia sobre cuántas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador dice la verdad o es impreciso en sus conferencias mañaneras cuando aborda temas referentes a la seguridad", indicó.