Dichos de gobierno mexicano no vulneran soberanía de Perú, asegura Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que las expresiones del Gobierno mexicano no vulneran la soberanía de Perú, y al contrario, "son emitidas bajo la política de no intervención", con el objetivo de fortalecer las relaciones y abonar a una ruta que permita restaurar la paz y el equilibrio en ese país.

Por ello, consideró que la decisión del Gobierno peruano de expulsar al embajador mexicano resulta infundada.

Apuntó que desde el Senado de la República, órgano revisor de la política exterior del país, se hacen votos para retornar a la ruta de la concordia y la hermandad que históricamente han unido a nuestras naciones. "Evitemos seguir caminando hacia callejones sin salida", expresó.

En un artículo que compartió en redes sociales, señaló que esta semana el Gobierno peruano decidió declarar al embajador de México, Pablo Monroy Conesa, como persona non grata, concediéndole 72 horas para abandonar su territorio.

Precisó que el motivo, de acuerdo con lo publicado por la Cancillería de Perú, fue por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades mexicanas sobre la situación política en aquella nación.

Ricardo Monreal explicó que la definición del concepto "persona non grata" se refiere a alguien a quien algún Gobierno o institución considera indeseable.

Indicó que, de acuerdo con la Convención de Viena, un Estado puede, en cualquier momento y sin tener que explicar su decisión, aplicar este mecanismo al personal diplomático de otro país.

Sin embargo, subrayó que más allá de las definiciones, los casos en que los Estados recurrieron a este mecanismo han sucedido en momentos de extrema tensión entre naciones o en contextos en los que el respeto a la soberanía de otro país fue violentado de manera flagrante.

El senador Monreal afirmó que las expresiones del Gobierno de México "no vulneran la soberanía de la República de Perú, al contrario, son realizadas bajo la política de no intervención, con el único objetivo de fortalecer las relaciones y abonar a una ruta que permita restaurar la paz y el equilibrio".

Destacó que Perú atraviesa por una crisis institucional sobre la cual todas las naciones debemos, con respeto a la soberanía del país andino, "hacer votos para que se restablezcan el orden, la democracia y el Estado de derecho".