Dichos de Lozoya "no son pruebas", dice gobernador de Querétaro

Luego de que se difundiera un video en el que se observa a exfuncionarios del Senado recibir dinero en efectivo, presuntamente relacionado con el caso Lozoya, y en el que aparece Guillermo Gutiérrez Badillo, exsecretario privado del gobernador de Querétaro, el mandatario estatal, Francisco Domínguez, señaló que los dichos del exdirector de Pemex "no son pruebas".

"La declaración de Emilio Lozoya corresponde a una petición de criterio de oportunidad. Lozoya estará dispuesto a decir lo que sea a cambio de perdón. Sus dichos no son pruebas", declaró el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, por medio de un comunicado.

Este lunes se publicó un video en el que se observa a exfuncionarios del Senado recibir dinero en efectivo; el material está vinculado al caso de Emilio Lozoya y se difundió a través de una cuenta de YouTube presuntamente del hermano del exdirector de Pemex.

En el material aparece Guillermo Gutiérrez Badillo, quien hasta ayer se desempeñaba como secretario privado del gobernador de Querétaro, quien determinó el cese inmediato del funcionario tras la difusión del video.

De acuerdo con el directorio del gobierno de Querétaro, Guillermo Gutiérrez Badillo era el responsable de administrar la oficina del Gobernador del Estado, pero no se explica a detalle su trayectoria previa.

Sobre esto, el gobernador de Querétaro lamentó la filtración de "declaraciones sin sustento que, además, violan el debido proceso", y afirmó que dichas filtraciones son mentiras.

"En todo caso, si las peticiones de un imputado como el señor Lozoya son esas, debe probarlas. Así lo ha señalado ya la Fiscalía General de la República", expresa en el comunicado.

Francisco Domínguez dijo no tener ninguna responsabilidad en el caso y aseguró estar tranquilo.