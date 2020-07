Dictan orden de aprehensión contra violador de perra en la CDMX

Un Juez de Control giró orden de aprehensión -a petición de la fiscalía capitalina-, contra un sujeto que violó el pasado 23 de junio a una perra dóberman en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Jonathan "S", fue detenido el 23 de junio pasado en flagrancia mientras agredía sexualmente a una perra, pero días después una jueza pidió su liberación inmediata.

De acuerdo con la investigación CI -FIDAMPU/ A/ UI- 3 C/ D/ 00054 / 06-2020, Jonathan fue sorprendido sobre calzada de los Misterios mientras penetraba a la perra, quien lloraba y sangraba.

La gente le pidió que soltara al animal, sin embargo, el sujeto no hizo caso, hasta que arribaron elementos de la policía capitalina.

En su declaración, el agresor dijo al Ministerio Público que él y la perra, llevaban "cuatro años de casados" y que lo que llegara a suceder entre los dos, era responsabilidad de él y el can.

La juez María Milagros Pérez Ruiz fue la encargada de liberar al sujeto y determinó como medida cautelar que el agresor no se acercara a su víctima, causando enojo entre organizaciones protectoras de animales, pues no es la primera ocasión que la juzgadora deja en libertad a agresores de animales.