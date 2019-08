Dictan prisión preventiva a "El Chupas", agresor de reportero

Luis Ángel "N", alias "El Chupas", seguirá internado en el reclusorio sur, luego que un juez, durante la audiencia inicial, encontrara los elementos suficientes para no otorgarle la libertad condicional por los delitos de lesiones agravadas que le causó a un reportero durante la marcha del viernes pasado.

El imputado se reservó su derecho a declarar, por lo que hasta el momento se desconoce el motivo por el que agredió al comunicador.

Al concluir la audiencia, el abogado de "El Chupas", adelantó que apelará la decisión del juzgador, al explicar que las lesiones que su cliente le provocó al reportero de ADN-40, no son graves por lo que no ameritaba la prisión oficiosa.

Sin embargo el juzgador durante su argumento, consideró que las acciones de Luis Ángel fueron con exceso de violencia y debido a sus antecedentes, determinó mantenerlo en prisión.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con sus homólogos del Estado de México, ubicaron y detuvieron a Luis Ángel "N", "El Chupas Estrada", quien durante la marcha del viernes pasado agredió al reportero Juan Manuel Jiménez.

La procuraduría capitalina detalló que luego de que el rostro del imputado se difundiera en redes sociales, fue su misma familia la que se acercó a las autoridades y les informó dónde se encontraba.

Al respecto, la procuradora local, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que a la hora de su detención el imputado dijo: "Estoy listo".