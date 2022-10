Dictarán condena a multifeminicida de Tuxtepec, Oaxaca

A-AA+

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que obtuvo fallo condenatorio contra M. F. C., responsable del delito de feminicidio en agravio de la joven Fátima, de 18 años, asesinada en marzo de 2020 en San Juan Bautista Tuxtepec.

M. F. C. también está implicado en al menos otros dos feminicidios: los de las jóvenes Casandra R.S e Itzel G.G., ambos cometidos también en 2020, en complicidad con un hombre identificado como O. B. G, actualmente en prisión.

"De acuerdo con la carpeta de investigación 15337/FCUE/TUXTEPEC/2020, el 2 de marzo de 2020, el imputado -en complicidad con otro hombre identificado como O. B. G.-, contactó a la víctima para ofrecerle trabajo", recordó la fiscalía en un comunicado.

"Por lo que la trasladaron al paraje Los Girasoles, ubicado en inmediaciones del camino Porvenir, perteneciente al referido municipio de la Cuenca del Papaloapan. Al llegar al sitio antes citado, el imputado M. F. C. privó de la vida a la víctima y posteriormente inhumaron el cuerpo sin vida en inmediaciones del paraje antes mencionado".

El 12 de junio de 2020, la FGEO encontró dos fosas clandestinas en Zacate Colorado y Paraje los Girasoles, en donde se localizaron fragmentos óseos que fueron expuestos a altas temperaturas. Posteriormente, las autoridades confirmaron que el cadáver encontrado en la fosa clandestina era el de Fátima.