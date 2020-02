Diego Santoy, "el asesino de Cumbres" gana recurso para reabrir su caso

A punto de cumplirse 14 años del asesinato de los hermanitos Peña Coss, Diego Santoy Riveroll, el hombre que permanece preso en el penal de Cadereyta, acusado por el doble crimen y otros delitos relacionados con los hechos que conmocionaron esta entidad el 2 de marzo de 2006, logró que un tribunal colegiado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, echara abajo una condena de 138 años que le había dictado el juzgado primero penal de esta ciudad, el 1 de octubre de 2011.

Fuentes del Poder Judicial informaron que en virtud de esta resolución, un juzgado deberá reabrir el caso, para realizar varias diligencias de careo y dictar una nueva sentencia, pues se alegó que no hay constancia que en los careos realizados con relación a este caso, estuviera presente el abogado de Santoy, por lo que sería necesario que comparezcan de nuevo Erika Peña Coss, su hermana Azura, así como Tere Coss, madre de ambas y de los niños asesinados en marzo de 2006, a fin de que se dicte una nueva sentencia.

El abogado penalista, Aurelio Galindo Rojas, detalló que el fallo judicial en toca de apelación, es procedente pues al comparecer Diego Santoy sin la asistencia de un defensor legal, se habría violado su derecho al debido proceso, en este caso previsto en la fracción IX del artículo 20 Constitucional.

Explicó asimismo, que aunque en el nuevo sistema penal acusatorio ya no existen las diligencias de careo, se pueden realizar porque se está actuando conforme al Código Penal que estaba vigente al momento en que ocurrieron los hechos de la colonia Cumbres.



¿Quién es Diego Santoy, El "Asesino de Cumbres"?



En marzo de 2006, Diego Santoy Riveroll fue acusado por el asesinato de los hermanos Érik Azur y María Fernanda, de siete y tres años, respectivamente, además de causar lesiones a su ex novia Érika Peña Coss, hermana de los niños, y la privación ilegal de la libertad de la empleada doméstica Catalina Bautista.

Santoy actualmente permanece internado en el penal de Cadereyta, en uno de las tres prisiones del estado que hasta hace unos meses era considerada la más tranquila, pero que el 27 y 28 de marzo pasado registró dos motines que dejaron como saldo cuatro muertos y 28 heridos.

El llamado "Asesino de Cumbres" —apodo adquirido por el nombre de la colonia de clase media alta donde, según las autoridades se cometió el doble crimen—, realiza actividades de labora penitenciaria y estudia; las autoridades reportan que no se ha metido en problemas con otros internos, a quienes, incluso, ha dado clases de computación.

Es "vecino" de otro interno famoso, Omar "Gato" Ortiz, ex portero del club de futbol Rayados, quien fue detenido en enero de 2012 acusado de colaborar con una banda de plagiarios.

El 11 octubre de 2010, Diego fue sentenciado a 137 años y seis meses de prisión por el homicidio de los hermanitos Peña Coss, lesiones y tentativa de homicidio contra su ex novia Érika, robo y privación ilegal de la libertad de la empleada doméstica Catalina Bautista. Sin embargo, en julio de 2012 su defensa logró que se redujera la condena a 71 años, aunque, de acuerdo con la legislación penal vigente en el estado, no podrá pasar más de 40 años en prisión.

El caso provocó polémica y división de opiniones en el país entero. Mientras unos exigían el máximo castigo, otros argumentaban que fue manipulado por su ex novia Erika y hasta un grupo de mujeres crearon un club de fans.

Actualmente, Diego tiene 32 años, ha embarnecido y sus conocidos cuentan que sigue despertando la misma atracción en el sexo femenino. En marzo de 2009, Diego contrajo matrimonio con una fan de su club de admiradoras con quien procreó un hijo.

En un perfil de Facebook —que al parecer es administrado por alguien cercano y en el que se publican fotografías de su madre con dos de sus hermanos— aparece una imagen subida hace un año, en la cual aparece Diego con su niño en brazos, en la imagen, una joven de nombre Karely comenta lo siguiente: "Sigue igual de chulo ese hombre", mientras que otra usuaria llamada Eliz señala: "Dios te siga bendiciendo", mientras que Min Cindy escribe: "Siento que él fue manipulado, qué pena que esté así, mucha fuerza Diego".