Diez tuits para conocer al nuevo titular de Semarnat

El nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, se describe en su cuenta de Twitter como un ecólogo, poeta y ensayista.

Su último libro publicado en 2015 por la editorial Grijalbo fue "El Ecocidio en México", escribe sobre ecología política y poder social en dos medios impresos, uno de ellos es el periódico Regeneración, medio ligado al partido Morena.

A continuación EL UNIVERSAL realiza un listado de tuits para conocer a través de redes al ahora titular de Semarnat.

Sobre la renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que: "Un gobierno de bien, no puede volverse rehén de los burócratas de Hacienda".

Toledo también hace uso, de un modo irónico, de la frase "la mafia del poder", expresión famosa del presidente López Obrador. "Pregunta difícil: ¿alguien sabe dónde quedó la 'mafia en el poder'?", publicó.

En otro de sus mensajes publicados deja atrás a la 4T y hace referencia a la Quinta Transformación, en referencia a la democracia comunitaria en municipios indígenas. "Oxchux, sigue los pasos de Cheran, Cacahuatepec, Sierra Norte de Oaxaca y de Puebla, la Hausteca Potosina, etc. etc. Es el inicio de la 5a. Transformación!!!!!".

El titular de Semarnat también se expresa crítico de Morena al escribir en una de sus publicaciones: "Morena en SLP huele a podedumbre [...] Urge limpiar, antes que la derecho retorne".

El ecólogo, poeta y ensayista así respondió al padre Solalinde, luego de que éste último criticara el actuar del periodista Jorge Ramos hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una de sus conferencias matutinas. "Estimado padre Solalinde, ni AMLO es cristo, ni Jorge Ramos es Judas. Estamos en una democracia y si la izquierda mexicana no se da cuenta terminara como las otras!!!", advirtió en su cuenta oficial.

En otro de sus tuits expresó su disensión a las "malas críticas" a Jorge Ramos, quien dijo merece ser respetado como periodista. "Disiento!!! No concuerdo con los excesos y las vociferaciones contra Jorge Ramos!!! Quien merece ser respetado como periodista. Mis 50 años de pensador crítico me orientan!!!".

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales también ha compartido en sus redes sociales publicaciones en contra de la termoeléctrica y su consulta que se llevó a cabo el pasado mes de febrero.

Toledo acepta y aplaude las "críticas honestas" al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. "Por fin aparece una crítica honesta a AMLO y su gobierno. Son necesarias!!! AMLO y la guerra de las galaxias".

Sobre Venezuela señaló que Estados Unidos desplegó una campaña, imitando la propaganda nazi para inventar una visión falsa de Venezuela. "Imitando la propaganda nazi, los Estados Unidos desplegaron una campaña (con CNN en español a la cabeza), para inventar una visión falsa de Venezuela!!!!".

Además afirmó que la "crisis humanitaria" de Venezuela es mínima comparada con los asesinatos y desapariciones en México. "La 'crisis humanitaria' de Venezuela es mínima comparada con la de MÉXICO: 200 mil asesinados y 40,000 desaparecidos. ¿Porque no exigieron invadirse a sí mismos?".