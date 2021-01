Difícil cambiar de semáforo rojo ante saturación de hospitales: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que ante la proyección que se hizo con el modelo epidemiológico y la saturación en los hospitales que hay actualmente, será difícil cambiar de semáforo el próximo 10 de enero.

"Vamos a decirlo ya el viernes, no nos vamos adelantar, pero ustedes están viendo todos los días la evolución de la pandemia en la ciudad y éste y un nivel de saturación que no es total, todavía hay camas en los hospitales gracias al incremento de capacidad hospitalaria de todas las instituciones y al apoyo de muchos médicos que han venido a la Ciudad de México durante esta emergencia, pero pues sí está la ciudad en una situación difícil respecto a la pandemia", comentó.

Expuso que la decisión que se tome hacia la próxima semana de acuerdo al semáforo que sea enviado por parte del Gobierno de México, tendrá que ver con la disminución de los contactos, pero también entendiendo la situación tan difícil que están viviendo los empresarios pequeños y medianos particularmente.

Asimismo, la mandataria local llamó a los empresarios a no politizar el tema del Covid-19, pues es un tema que está separado de la política.

"Son los tres temas: vamos a tomar la decisión este viernes de acuerdo al semáforo que se nos dé, que sea lo mejor para la ciudad en términos de salud pública; lo segundo es que entendemos la situación y particularmente de los trabajadores de los restaurantes y por eso abrimos este programa de apoyo emergente que sabemos que es poco, pero por lo menos es una renta básica para un mes y lo tercero pues que no se politice", expuso Sheinbaum Pardo.