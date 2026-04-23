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Difícil, ir en coalición en SLP: Citlalli Hernández

Por El Universal

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Difícil, ir en coalición en SLP: Citlalli Hernández

Ciudad de México.- La nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, informó a través de un comunicado que el proceso electoral de 2027 no solo requerirá de la coalición de Morena con sus aliados, sino también de un frente político para encarar "amenazas externas y el avance de la ultraderecha global".

En este contexto, y respecto a los trabajos de la alianza de Morena con el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), Hernández Mora destacó que lo primero será establecer reglas, métodos y una estrategia electoral clara, con el objetivo de dar orden y viabilidad al proceso.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Elecciones señaló que, respecto al caso de Ruth González, a quien el Partido Verde busca impulsar como su opción para la gubernatura en San Luis Potosí, para Morena será "muy difícil ir en coalición".

No obstante, aseguró que si el PVEM decide avanzar con dicha candidatura, "no pasa nada, pues en el armado de una coalición esto es normal: cada cual defiende los intereses de su partido".

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Asimismo, recordó que cada partido cuenta con sus propias reglas y responde a las exigencias de sus militancias, por lo que cada uno debe definir el rumbo que desea seguir.

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