Difunde SRE líneas para trámite de pasaporte para parejas homoparentales y sus hijos

Luego de que la cantante Joy Huerta denunciara que fue víctima de discriminación junto a su esposa, al tramitar el pasaporte de su hija, la Secretaría de Relaciones Exteriores difundió en una circular los lineamientos para la entrevista a parejas homoparentales que realicen este trámite en algunas de las delegaciones de la dependencia.

El lunes pasado, la cantante mexicana publicó en redes sociales que recibió un trato discriminatorio por parte del personal de la SRE cuando tramitaba el pasaporte para su hija.

"Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres.

"Al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento un documento NO REQUERIDO y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser Presunción de Criminalidad", dijo en Twitter la cantante del dúo musical Jesse & Joy.

En un tercer tuit, la interprete indicó: "Hace MUCHA falta que sensibilicen a su personal @SRE_mx ; ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como EL PADRE, no solo es insensible también discriminatorio".

Ante esto, la Dirección General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a su personal realizar los trámites bajo la premisa del respeto a los derechos humanos de los solicitantes y evitar preguntas intrusivas que no lleven a una "consideración objetiva" respecto a la acreditación de la nacionalidad, identidad y filiación legal de las personas menores de edad.

"La solicitud de documentos adicionales se debe dar en ese marco y no como un proceso cotidiano basado en juicios subjetivos", indicó en un comunicado.

Agregó que el permiso que otorgan los padres para que la expedición de pasaporte a los menores de edad se hizo con la calidad de lenguaje incluyente, por lo que no sólo se hace referencia al nombre del padre o madre, sino también menciona a quien ejerce patria potestad.

"Es por eso que se ratifica que tratándose de familias homoparentales se debe selecciones el recuadro denominado 'Quien ejerce patria potestad'", dijo.

La dependencia indicó que en las delegaciones está prohibido cualquier petición contraria a los preceptos normativos que constituyen el marco jurídico de expedición de pasaportes.

"Sobre todo, aquellos contrarios al respeto a los derechos humanos de los solicitantes", añadió.

También el canciller se pronunció ante la denuncia de la cantante mexicana y pidió a los encargados de tramitar los pasaportes de tener más sensibilidad durante la realización de los trámites.

"Desde luego tienes razón, como impulsor del matrimonio igualitario te aseguro nos aplicaremos para que lo descrito no vuelva a ocurrir. Gracias por publicarlo", indicó en Twitter.