Difunden en Huixquilucan medidas preventivas por Covid en otomí

Ante el riesgo de propagación del Covid-19 a comunidades indígenas, autoridades locales difunden mensajes en otomí en redes sociales y poblados de la zona tradicional donde viven entre 5 mil y 7 mil otomís. "Xi gui pueña ra ha ra ni coti ne ra ha ra hñaqui yabu teni made. Xi hayu abu ra xiqui ni ye coguenca xabo ra ha coguenca gel antibacterial ra ntanxqui nzantho ra objeto ra superficie. ra t´sa cohi ra ni ngu poho mui´te".

"Si sales, usa cubrebocas. Mantén una sana distancia de metro y medio. Si no hay donde lavarte las manos con jabón, usa gel antibacterial. Desinfecta constantemente objetos y superficies. Si puedes, quédate en casa". Son los mensajes que difunden en otomí.

Además de los síntomas de alarma que indica que una persona puede tener coronavirus, se difunden en carteles en comunidades como Santa Cruza Ayotuxco, San Francisco Ayotuxco, Llano Grande y El Hielo, informó el presidente municipal Enrique Vargas del Villar. "Si presentan disminución de la capacidad respiratoria, se agita la respiración y se sienten palpitaciones, somnolencia y palidez en la piel", recomiendan consultar un médico y seguir sus indicaciones, ya que esto puede salvar su vida y la de sus familias, señalaron autoridades municipales.

La población indígena puede ser vulnerable al Covid-19, si no se difunden y no usan cubrebocas, mantienen sana distancia y el lavado constante de agua. Huixquilucan es un municipio de contrastes por un lado en la zona residencial vive la población con el Ingreso per Cápita más alto del país y en el otro extremo pobladores que viven en casas de cartón y madera, sin agua potable, ni drenaje, entre ellos indígenas otomíes.