Difunden imagen de presunto asesino de activista en la Condesa

A mes y medio del feminicidio de Cristina Vázquez, vecina y activista de la colonia Condesa, se dieron a conocer imágenes del presunto responsable, que fueron tomadas por las cámaras de seguridad del edificio donde vivía la víctima.

Vecinos de la mujer mostraron los videos, porque aseguran que la indagatoria en la Procuraduría General de Justicia no ha sido debidamente atendida.

Rafael Guarneros, del Comité Fundacional Hipódromo Condesa, dijo que se daban a conocer las imágenes porque las autoridades argumentan que, para respetar el debido proceso de los señalados, no se puede dar a conocer su rostro.

Se presume que el responsable del crimen tiene un tatuaje en la espalda con el nombre de "Fernanda" y cuando cometió el crimen usaba barba y bigote.

EL UNIVERSAL informó que la procuraduría capitalina sigue, como una de las principales líneas de investigación, la actividad política de María Cristina Vázquez Chavarría, quien fue encontrada sin vida dentro de su domicilio.

Se activó el protocolo de feminicidios, y aunque al cadáver no se le encontraron huellas de violencia, la procuraduría no quiere descartar amenazas o problemas que haya denunciado la víctima.

María Cristina levantó la voz desde 2017, cuando empezó a denunciar que en el corredor Roma-Condesa la delincuencia se había apoderado de las calles, denunció el incremento en el robo de autopartes, a casa habitación y sobre todo, la venta de drogas al menudeo.

También acusó a varias inmobiliarias de apoderarse de manera ilegal y de despojar a adultos de la tercera edad de predios importantes, donde luego se construyeron departamentos.

"Era una mujer que vivía sola y llevamos el caso bajo el protocolo de feminicidios, estamos investigando las cámaras del sector, estamos entrevistando a vecinos y sobre todo, su actividad política principalmente", reveló la procuradora Ernestina Godoy.

De acuerdo con vecinos, un día antes de perder contacto con el comité, la mujer denunció ante el jefe de sector Hermes de la Secretaría de Seguridad, la presencia de presuntos delincuentes al interior del edificio Baja California 370.