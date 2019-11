Difunden imágenes del momento que hallan a bebé LeBarón que sobrevivió

El lunes, un convoy de tres camionetas con mujeres y niños de la familia LeBarón fue atacado por un comando, lo que provocó que tres mujeres y seis niños fallecieron en el lugar, ubicado en la sierra entre Chihuahua y Sonora.

Sin embargo, varios niños quedaron en el lugar heridos y otros más lograron escapar.

Uno de los menores LeBarón que quedaron en el sitio, junto a los cuerpos de sus madres, fue la bebé Faith, de apenas siete meses.

Su madre, Christina Langford fue asesinada, al igual que sus familiares Dawna Langford y Rhonita Miller LeBarón. Todas las mujeres iban conduciendo sus camionetas, en las que iban sus hijos.

Según un video difundido por los familiares de los LeBarón en redes sociales, la bebé Faith, que curiosamente significa "Fe", sobrevivió varias horas y sin heridas.

"Encontramos a una bebé viva, su mamá está muerta", dice la persona que grabó el video, al momento de encontrar a la bebé.

--Niños LeBarón están traumatizados

Seis de los niños LeBarón que sobrevivieron al ataque ocurrido ayer, en el que murieron tres mujeres y seis menores más, se encuentran "sumamente traumatizados", pues vieron cómo asesinaron a sus madres.

Entrevistado ayer martes por Ciro Gómez Leyva, Alex LeBarón, miembro de esa comunidad reveló que "los niños están sumamente traumados. Fueron encontrados, después de 12 horas, en la sierra, solos con los cuerpos de sus madres tirados a un lado de ellos".

Sobre el mismo hecho, uno de los niños sobrevivientes dijo que "una de las madres trató de gritar para que se detuvieran los balazos, no lo logró, los siguieron acribillando".

La misma versión fue confirmada en "Despierta" por el activista Julián LeBarón, quien también dijo que la menor que se encontraba desaparecida, de nombre, Mackenzie, ya fue localizada luego de caminar 14 kilómetros con heridas de bala.

Familiares de los LeBarón compartieron en redes sociales imágenes de los niños sobrevivientes, quienes ya fueron trasladados a un hospital en Arizona, Estados Unidos.

¿Quiénes eran las víctimas de la familia LeBarón?

De acuerdo con la versión de dos familiares de las víctimas, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, los hechos iniciaron alrededor de las 9:30 horas de ayer, cuando tres mujeres y sus 14 hijos salieron de Bavispe, Sonora, con destino a la comunidad mormona de La Mora, que se ubica a cuatro horas del municipio de Galeana, en Chihuahua.

Durante el trayecto, el vehículo -que era tripulado por Rhonita Miller LeBarón, acompañada por cuatro de sus hijos: un par de gemelos de seis meses y dos niños de ocho y 10 años-, sufrió una avería en un neumático por lo que el segundo vehículo se regresó a Bavispe a fin de traer otra unidad; sin embargo, al acercarse al sitio donde habían dejado a Rhonita y a sus hijos, observaron grandes nubes de humo.

Al llegar al punto, localizaron la unidad y a los cuerpos completamente calcinados, y fueron víctimas de una nueva agresión a balazos, por lo que las dos mujeres y 10 menores de edad corrieron hacia diversos puntos para ponerse a salvo.

En la huida, las dos mujeres, Christina y Dawna LeBarón, así como cinco de sus hijos, fueron asesinados por los sicarios, mientras que otros niños, impulsados por el mayor de ellos, huyeron del lugar.

Nadie nos ayudó, ¿a quién solapan?: Julián LeBarón

La comunidad mormona LeBarón, asentada en la sierra de Chihuahua, está decepcionada de las medidas de seguridad de las administraciones local y federal, que no respondieron al llamado de auxilio ante el ataque que sufrieron el lunes sus familiares, dice Julián LeBarón.

"Nosotros fuimos los que llegamos a las camionetas baleadas. Lo denunciamos desde ayer [lunes] en la mañana y fuimos nosotros los que llevamos a las autoridades al [lugar del] incidente, porque ni la fiscalía de Chihuahua ni la de Sonora se movieron. No sabemos si porque tienen miedo, son cobardes o solapan a los delincuentes", asevera el activista en entrevista con EL UNIVERSAL.

Señala que nadie quiso apoyarlos, que fue la misma comunidad LeBarón la que salió al rescate.

Agrega que tras los funerales de sus nueve familiares: tres mujeres y seis menores, decidirán las acciones a seguir porque, asegura, el crimen no quedará impune.

"Esto que hicieron no tiene nombre, fue un atentado a todas las familias del país... Queremos saber quiénes son, por qué hicieron eso. Queremos saber quiénes los solapan, quiénes los protegen, porque si no se resuelve esto el país nunca va a estar tranquilo", indica.

En tanto, este martes se dio a conocer cómo sobrevivieron siete niños.

Devin, de 13 años, puso a salvo a sus hermanos, casi todos heridos, escondiéndolos entre los arbustos, y luego caminó durante seis horas hasta La Mora para pedir auxilio.

Además, en una camioneta baleada fue encontrada ilesa una bebé de siete meses, a quien su madre escondió antes de morir.