Difunden imágenes sobre el momento en que es evacuado el Puesto Central de Control 1 del Metro, por incendio

"¡Vámonos!", fue lo que dijeron entre confusión los trabajadores que se encontraban en el Puesto Central de Control (PCC) 1 del Metro, al escuchar la alarma de incendios pic.twitter.com/MT5OYfBmGE — El Universal (@El_Universal_Mx) January 9, 2021

"¡Vámonos!! fue lo que dijeron los trabajos que se encontraban en el Puesto Central de Control (PCC) 1 del Metro, ubicado en el quinto piso del edificio, que hoy sábado por la madrugada registró un incendio en la subestación eléctrica que provocó la suspensión de 6 de las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo.

En videos difundidos por personal del Metro se observa que dentro del PCC1 -que es considerado el cerebro del Metro porque coordina las acciones de los trenes- sonó la alarma lo que desconcierta a trabajadores quienes empiezan a relatar cómo va ingresando el humo.

"No te alarmes", se escucha que dice uno a una trabajadora quien de inmediato comenta que la salida de emergencia está atrás.

La alarma sigue sonando, mientras algunos llaman por teléfono, otros se levantan de sus puestos y se acercan a la salida de emergencia.

"PCC1. Se está quemando esto", se escucha en el video donde los trabajadores, en ese momento, no tienen certeza de lo que ocurre. La luz se apaga en el sitio y de inmediato los trabajados van hacia las escaleras de emergencia y se dirigen hacia la azotea.

Otro video, de minutos más tarde, muestra que los trabajadores dicen que "es difícil respirar", "está el humo a todo lo que da", "los ojos nos están llorando", "no sabemos qué es lo que está pasando", se escucha.

En otro video, ya con más luz, se observa a otros trabajadores que están en unas estructuras metálicas, despegadas del edificio, y se están resguardado y diciendo que están atrapados.

Minutos después, elementos del heroico cuerpo de bomberos los rescatarían y serían trasladados a hospitales para ser valorados médicamente.

El gobierno informó que en total fueron 30 personas, entre trabajadores, policías y un bombero intoxicado, quienes fueron llevados al hospital.