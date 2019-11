Difunden noticia falsa sobre pastel que provoca parálisis cerebral

A través de WhatsApp diversas personas han recibido un mensaje en el que se alerta sobre una botana, que supuestamente proviene de Turquía, la cual "contiene pastillas que pueden provocar parálisis cerebral permanente".

En el mensaje se asegura que el pastelito se exporta de Turquía a Estados Unidos, pero que ya llegó a México, en donde se acaba de descubrir que contiene las supuestas pastillas. Las personas que reenvían el mensaje en WhatsApp piden "hacerlo viral", pues "no es un juego" y que "lo peor es que las autoridades mexicanas aún no han podido sacarlo del mercado".

¿De dónde proviene este mensaje de la botana que provoca parálisis cerebral? El pastelito, llamado "Luppo", es una marca registrada de la empresa turca Sölen, que tienen presencia en más de 90 países, según su página web.

A pesar de que esos pastelitos se venden en Estados Unidos, Canadá o Brasil. No obstante, en México no se exporta dicho producto, por tanto, lo que se afirma el mensaje es falso.

En Turquía se difundió el video, sin embargo, en ese país se aclaró que las supuestas pastillas que provocarían la parálisis cerebral son en realidad parte del relleno de coco, que incluso se especifica en el empaque.

La "fake news" sobre la supuesta botana también se difundió en Italia.