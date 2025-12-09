Dimite la fiscal jarocha
Xalapa, Ver.- La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns —quien fue designada durante el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez— presentó su renuncia al cargo ante el Congreso.
Durante sesión ordinaria de la Legislatura, los diputados recibieron el oficio de la fiscal y aprobaron, por obvia resolución, su renuncia tras seis años en el cargo, de los nueve por los que había sido designada.
En su carta, aseguró que durante seis años sirvió y contribuyó para sentar las bases de una nueva justicia humana y sensible; destacó el acompañamiento del Ejecutivo y las instituciones de seguridad.
"Rompimos el circulo vicioso de la procuración de justicia producto de la desorganización, los bajos salarios y ausencia de recursos", expuso y manifestó que impulsó un trabajo con honestidad y amor a la verdad.
Hernández Giadáns había venido enfrentando fuertes presiones políticas debido a que se le vincula con el exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, el cual fue gente cercana a la actual gobernadora Rocío Nahle García, sin embargo, la relación se fracturó cuando el funcionario estatal intentó, sin éxito, disputarle la candidatura de Morena a la gubernatura en el 2024.
