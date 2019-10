Dinero decomisado en Andorra es de "décadas de trabajo", dice Juan Collado

Juan Ramón Collado, abogado del ex Presidente Enrique Peña Nieto, aseguró en un desplegado que el dinero que le fue embargado por la Justicia de Andorra es producto de "décadas de trabajo" tanto de su familia como de su trabajo de abogado y empresarios y precisó que las cuentas investigadas fueron abiertas desde 2006.

El pasado 15 de octubre el diario español El País informó que la Justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) a Collado, abogado de la élite más poderosa de México y quien detenido el pasado 9 de julio y sigue preso. "El letrado está siendo investigado en el país pirenaico por asociación ilícita y blanqueo de capitales, según un auto judicial al que ha tenido acceso El País", agregó el medio.

El diario señaló que los investigadores del caso se alarmaron porque Juan Ramón Collado transfirió 10.5 millones de euros (11.6 millones de dólares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser arrestado en México

En respuesta, El Universal citó hoy un desplegado del abogado, donde defiende que "nada de extraño representa la existencia de cargos, traspasos o depósitos efectuados días previos a la fecha en que se me inició el proceso (penal) aquí en México".

"El movimiento que se pretende hacer ver como irregular, se dio como consecuencia del descongelamiento efectuado en Andorra", dijo el abogado en una carta escrita desde prisión y citada por el diario mexicano.

De acuerdo con el El País, la fortuna de este letrado en el principado pirenaico, depositada en la Banca Privada d´Andorra (BPA), "había sido congelada junto a la del resto de clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue cerrada por presuntas irregularidades. Posteriormente, la Juez andorrana Canòlic Mingorance embargó los fondos de Collado por un supuesto delito de blanqueo de capitales", añade.

La investigación andorrana se archivó de forma provisional en 2018 después de que la Fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Peña Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado.

El País también dijo que la reciente detención de Collado por blanqueo de capitales ha dado un vuelco al caso y reactivado su investigación en el Principado. "El pasado 31 de julio, la Fiscalía andorrana pidió la reapertura de las actuaciones y el inmediato embargo de los 76,540,582 euros que se encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas del abogado. El Ministerio Público esgrimió que la detención del letrado se basaba en hechos nuevos que las autoridades andorranas ´todavía no conocían´, por lo que no se puede esgrimir que se trata de ´cosa ya juzgada´ en México".

Ante la investigación, Collado aseguró que la investigación referida por el diario español no está relacionada con su detención en México y si con "eventos nuevos a los que el detenido no tuvo conocimiento". El abogado aseguró que las autoridades de Andorra "descartaron que no contaban con nuevas vías de investigación al respecto" para inculparlo con el blanqueamiento de dinero.

El pasado 9 de julio, Juan Collado fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México, cuando comía con Carlos Romero Deschamps en un restaurante de Polanco. El abogado es acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones de la FGR se derivaron de la denuncia del empresario Sergio Bustamante Figueroa por el despojo de un inmueble en ese estado.

La "venta ilícita" de un inmueble en Querétaro llevó al empresario Sergio Bustamante Figueroa a descubrir, como él mismo afirma en diversas declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR), las "actividades financieras ilegales" de la empresa Libertad Servicios Financieros, de la cual hasta hasta el pasado mes de julio era presidente de su Consejo de Administración el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, detenido e investigado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La orden de aprehensión contra Juan Collado era también para detener a José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega. Dos de ellos han sido aprehendidos este lunes.

La denuncia presentada y la investigación de Sergio Bustamante Bautista surgió a raíz del despojo que sufrió de un inmueble en Querétaro, cuya propiedad compartía con José Antonio Rico Rico, y que fue adquirida por Libertad Servicios Financieros y de cuya transacción se benefició el propio Juan Collado, según lo que describe en el documento de la orden de aprehensión a la que tuvo acceso este medio.

El 10 de julio, Collado Mocelo fue vinculado a proceso por un Juez federal, señalado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la simulación en la venta del terreno en Querétaro.