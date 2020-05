"Dinero público es para proteger la salud y las familias", dice el PAN a AMLO

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, celebró la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de imponer medidas cautelares al envío de cartas del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar su promoción.

El panista dijo que el dinero público es para proteger la salud y el ingreso de las familias, no para hacer propaganda.

Además dijo que el titular del Ejecutivo no puede aprovecharse de la pandemia del Covid-19 para promocionar su imagen.

"Como lo denunciamos, el presidente no puede aprovecharse de la pandemia para promocionar su imagen con recursos públicos. El dinero es para proteger la salud e ingreso de las familias mexicanas, no para hacer propaganda", posteó el líder panista en su cuenta en la red social de Twitter.

Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmo la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias, del INE, de adoptar medidas cautelares por lo que se consideró promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En sesión privada y virtual, los magistrados del Tribunal Electoral aprobaron que las dos primeras versiones de las cartas que se enviaron a distintas personas para dar a conocer y difundir la implementación del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares del IMSS, no deben difundirse por ningún medio virtual y tampoco enviarse.

El caso llegó al TEPJF porque el IMSS impugnó la resolución del INE.