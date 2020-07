Diosdado Cabello, titular de Constituyente de Venezuela, tiene COVID-19

El dirigente oficialista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, dio positivo por coronavirus, según él mismo informó a través de las redes sociales.







"Queridos compañeros y compañeras, cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en COVID-19, desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado, gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto. Nosotros Venceremos", indicó en su cuenta de Twitter.







El presidente venezolano, Nicolás Maduro, redifundió el breve mensaje de Cabello y minutos después se pronunció al respecto durante un acto gubernamental televisado.







"Ha dado positivo Diosdado. Toda mi solidaridad (...) estoy seguro de que con tu fortaleza moral, espiritual y la protección de nuestro santo José Gregorio Hernández transitarás estos días de tratamiento y recuperación", dijo.







Maduro dijo que le había sugerido a Cabello hacerse una prueba de detección de COVID-19 debido a síntomas que parecían de una alergia.







"Solamente había tenido un poco de alergia. Le dije, hazte los exámenes, se los hizo rápidamente (...) Venezuela con Diosdado y estoy seguro que más temprano que tarde seguiremos en esta batalla al frente de la ANC", prosiguió.







El mandatario aseguró que Cabello "está bien" y "descansando".







El líder de la ANC suspendió el miércoles su programa semanal de televisión al asegurar que estaba "luchando con una fuerte alergia", por la que los médicos le habían ordenado reposo.















GOBERNADOR CON COVID-19







El gobernador del estado Zulia (oeste), el chavista Omar Prieto, también resultó infectado por coronavirus.







"Dado que él no para, está en la calle, le hicimos las pruebas y resultó positivo para el coronavirus, es un guerrero, un hombre de calle, no para (...) en las calles protegiendo el pueblo zuliano", dijo Maduro.







En paralelo, Prieto confirmó la noticia al apuntar en Twitter: "Pueblo zuliano, gracias por tantos mensajes de afecto. Informo que luego de someterme a prueba PCR de COVID-19 en tiempo real, he resultado positivo. Es el riesgo que, al igual, asumen nuestros médicos, enfermeros, bomberos".







Venezuela superó el miércoles los 8.000 casos de coronavirus, una pandemia que hasta ahora ha dejado 75 muertes, de las cuales 27 se registraron en Zulia, la región fronteriza con Colombia que se ha convertido en el epicentro nacional de la enfermedad.