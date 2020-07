Diputada de CDMX mete reversa a iniciativa contra Airbnb

Aun cuando el artículo 17 de su iniciativa para la nueva Ley de Condominios capitalina establece que los habitantes no podrán utilizar su propiedad "para hospedaje de carácter temporal, como lo que ofrece la plataforma Airbnb y otras modalidades", ahora la autora de dicha propuesta, Leticia Estrada Hernández, diputada local de Morena, niega esa propuesta.

"Nunca propuse afectar a esa plataforma, hasta yo la utilizo cuando salgo de vacaciones. Por el contrario, pido que sea regulada para la mejor convivencia entre los vecinos de los condominios de la capital", afirmó en entrevista.

Además, reconoció que su iniciativa está en posibilidad de ser corregida, dado que apenas fue turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.

Dicho artículo 17 puntualiza: "En los inmuebles sujetos a régimen condominal se prohíbe realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicios, y por ningún motivo podrán ser destinadas a hospedaje de carácter temporal, como lo ofrece la plataforma Airbnb y otras modalidades semejantes".

En tanto, el presidente de dicha omisión, el diputado Fernando Aboitiz Saro, consideró que el tema de las plataformas debe verse de una manera más amplia, no es simplemente prohibir o no, es regular.

Dijo que tiene que abordarse no sólo como un tema de régimen en condominio, sino en turismo, protección civil, desarrollo económico, seguridad ciudadana y movilidad.

"Lo que debe cuidarse es que no provoquen gentrificación o un negocio inmobiliario, donde se construyen edificios explícitamente para este fin, compitiendo de forma desleal con el sector hotelero. Por lo tanto, hasta no haber un planteamiento más integral no podría dictaminar ese cambio de manera favorable", advirtió el también coordinador de la asociación Encuentro Social.

Desconocimiento. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que aún desconoce lo que plantea la iniciativa de ley para desaparecer en la Ciudad de México las plataformas de hospedaje turísticas, como Airbnb, aunque recordó que este año aprobaron el impuesto de 5% sobre el alquiler, que tienen que pagar este tipo de aplicaciones.

Destacó que este planteamiento es de los diputados de Morena, pues tienen el derecho de hacer propuestas de leyes. Detalló que hay coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero son autónomos.

"No quisiera generar mayor discusión sobre este tema, hasta conocer la iniciativa. Airbnb y otras aplicaciones han sido muy importantes en todo el mundo, pero hay que ver qué se está planteando en el caso del Congreso para éstas", insistió.