Diputada de Morena justifica "copy paste" en modificación de reforma

La diputada de Morena, Lorena Jiménez, justificó que el "copy paste" que hicieron en su propuesta de modificación a la reforma educativa junto con otros diputados ligados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fue porque tuvieron una hora para redactar.

EL UNIVERSAL publicó este jueves que cinco diputados federales de Morena, ligados a la CNTE, presentaron tres propuestas para modificar el dictamen de la reforma educativa, aprobado en comisiones el pasado 27 de marzo, pero se copiaron entre sí, pues en los textos se leen párrafos idénticos y argumentos similares.

Cuestionada sobre el tema, Jiménez expresó que el mismo día de la aprobación del dictamen redactaron el voto particular del cual este diario tiene una copia y conscientemente decidieron basarse en el del diputado Iran Santiago Manuel (Morena), por coincidir en la exposición de motivos para votar en contra.

"Fue una decisión el poder elaborar el documento en conjunto, puesto que las argumentaciones básicamente son las mismas, por un lado, y que teníamos solamente una hora para la entrega del voto particular y su argumentación. Quiero recordar que en esos momentos fuimos prácticamente evacuados del recinto, lo que apuró esa redacción del voto particular. Creo que esta decisión está correctamente fundamentada, no tengo ningún problema, y creo que es absolutamente legal y comprensible", dijo.

Al respecto, el líder de Morena en San Lázaro, Mario Carrillo, se limitó a expresar que los legisladores son compañeros "muy comprometidos con el magisterio y con el movimiento de Morena". En tanto, la secretaria de la Comisión de Educación, Marcela Torres Peimbert (PAN), consideró que "más allá de que se hayan copiado", las propuestas hechas por los legisladores podrán socavar el avance que tiene el documento de dictamen, detenido hasta que no se agote el diálogo con la CNTE.

"Ellos protegen, como miembros de una organización, a sus agremiados, eso es legal y está muy bien hacerlo, sabemos de dónde vienen y qué intereses defienden. Sin embargo, lo que yo creo que ningún interés gremial o particular debe someter el interés de la mayoría", explicó la panista.

Entre las principales propuestas de modificación al dictamen, los diputados de la CNTE pretenden quitarle la autonomía constitucional al nuevo organismo que sustituya al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y que sea solo un órgano desconcertado de la Secretaría de Educación Pública (SEP). También proponen establecer que la admisión, promoción y reconocimiento de los trabajadores de la educación a una plaza docente queden regulados por la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución, es decir la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que dejaría el control del 50% de las plazas al Sindicato Nacional de Maestros.