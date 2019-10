Diputada del PAN presenta tres denuncias contra Fernández Noroña

La diputada federal del PAN, Adriana Dávila Fernández, anunció que hasta el momento ha presentado tres denuncias en contra de su similar del PT, Gerardo Fernández Noroña, por las expresiones que formuló en su contra hace unos días en Tlaxcala, y dijo que hará una más por la vía civil.

En conferencia de prensa, señaló que presentó una queja ante el Comité de Ética, otra en la Fiscalía General de la República y una más ante el Instituto Nacional Electoral (INE), las cuales "espero que tomen buen camino", y tramitará una más en el ámbito civil y "veremos qué sucede".

"Dejaré que sean las instituciones las que predominen y las que terminen resolviendo una diferencia que no es personal, sino que se trata de este mecanismo de violencia general, por supuesto, contra las mujeres y también un mecanismo de violencia en la parte política en la que todas tendríamos que poner un alto", anotó.

La controversia inició a principios de octubre, cuando de visita en Tlaxcala, Fernández Noroña refirió que "una diputada que fue senadora" está inmiscuida en el tema de la trata y ofreció "ponerle una chinga".

"Me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a este tema y es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas. Pasen elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca", dijo Fernández Noroña en esa ocasión.

El 8 de octubre, en el pleno de la Cámara de Diputados inició un debate sobre esas expresiones, que concluyeron en el reconocimiento del "error" del petista y el reconocimiento de que "debo medir mis palabras", aunque la panista dijo que interpondría esos recursos.

Dávila Fernández comentó que la han cuestionado respecto a que si ya hubo un reconocimiento del error, por qué sigue en ese proceso, y explicó que "la respuesta es muy simple".

"Cuando a una persona se le violenta, llámese del género que sea, y entonces se haga un proceso, sin tener claridad de que hay instituciones para salvaguardar nuestros derechos, entonces sí, estamos dando un mensaje equivocado", explicó.

Reconoció que no hay plazos para conocer el resultado de los recursos que interpuso, pues "depende ya de las instituciones, depende del INE, de la Fiscalía (General de la República) y depende del Comité de Ética, espero que en los próximos días tengamos respuesta".