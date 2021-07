Diputada del PRI cambia su voto y apoyará desafuero de Toledo

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Pastor, cambió el sentido de su voto de abstención a favor del desafuero de Mauricio Toledo, diputado del Partido del Trabajo (PT).

Así lo adelantó a través de una carta enviada a la sección instructora, en la que solicita convocar a una nueva sesión "de inmediato", misma que de acuerdo a fuentes de EL UNIVERSAL se realizará este fin de semana.

La legisladora priista recordó que derivado de su sufragio en abstención durante la sesión del pasado 5 de julio, no se logró la votación mínima requerida para su tramitación, y por lo tanto no puede pasar al pleno. Por ese motivo, reiteró, determinó apoyar el desafuero de Toledo, a fin de que sea debatido en el periodo extraordinario del 16 de julio.

"En congruencia con mi reiterada expresión de voluntad de que este asunto debe ser tratado en el Pleno, en aras de dejar atrás cualquier otra interpretación, le anticipo que mi voto será a favor del proyecto de resolución circulado, para que así suceda", señaló.

En un primer machote, Pastor Badilla aclaró en la carta que no existen acuerdos de por medio con Morena, tal y como se ha afirmado: "No tengo un acuerdo con nadie; mi obligación como abogada es la defensa del debido proceso", escribió, sin embargo, ese párrafo fue eliminado en la versión final que comenzó a circular de manera oficial la mañana de este jueves.

El pasado 5 de julio la Sección Instructora votó el dictamen de Toledo, en el cual se presentaron dos votos a favor de Pablo Gómez (Morena) y Martha Ramírez (Morena), uno en contra de Mary Carmen Bernal (PT) y la abstención de Claudia Pastor (PRI), quien denunció entonces irregularidades en el proceso.

Por ese motivo, el dictamen quedó trabado en la Mesa Directiva, pues aunque el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, solicitó a la Comisión Permanente un periodo extraordinario, la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, explicó que no era posible convocar al desafuero porque no se alcanzó la votación requerida de 50% más uno.

Con el sufragio a favor de Claudia, se logrará la mayoría para su aval en la Sección Instructora y su discusión en el pleno.