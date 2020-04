Diputada Laura Rojas pide que sea obligatorio el uso de cubrebocas

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, pidió a la Secretaría de Salud que instruya uso obligatorio de cubrebocas u optar por pañuelos o recubrimientos faciales hechos en casa en lugares públicos, en la ya "inminente fase 3" de la pandemia por covonavirus.

En un punto de acuerdo la diputada del PAN recordó que expertos recomiendan usar cubiertas de tela para la cara en sitios donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener, como supermercados y farmacias. Esa es una medida ya adoptada por países como España, Austria, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa, mismos que han optado por la obligatoriedad en el uso de revestimiento facial o mascarillas en lugares públicos, con el fin de evitar la propagación del virus en sus territorios. Igual recomendación hicieron en Estados Unidos los Centers for Disease Control and Prevention (CDC, por sus siglas en inglés) tras valorar que una parte significativa de enfermos con coronavirus son asintomáticos e incluso quienes los desarrollan o "pre-sintomáticos", pueden transmitir el virus a otros antes de mostrar síntomas.

Es decir, de acuerdo a esta conclusión, que "el virus puede propagarse entre las personas que interactúen en las proximidades, por ejemplo, hablar, toser o estornudar, incluso si esas personas no presentan síntomas". Por esta razón México debe prevenir, hacer obligatorio el uso de cubrebocas de tela –incluso hechos en casa– pero dar a los profesionistas de la salud preferencia en el uso de las mascarillas especializadas como la N-95, para realizar de sus labores.

Recordó que en México Samuel Ponce de León Rosales, Coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM, ha establecido también que la transmisión del Covid-19 se intensifica como consecuencia de las personas que siguen circulando en las calles, por lo que llamó a usar cubrebocas y no descuidar la higiene personal y el estornudo de etiqueta.

Rojas Hernández consideró que esta medida precautoria ayudaría a contener la propagación del Covid-19, así como a enfrentar la tercera fase de la pandemia con un menor número de contagios y decesos, ya que muchas personas en el país salen por necesidad de sus hogares, utilizan el transporte colectivo y acuden a lugares públicos de gran concurrencia.