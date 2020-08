Diputada mexicana denuncia en redes sociales a presunto acosador australiano

Brad Hunter, un ciudadano australiano, fue denunciado a través de redes sociales por presunto acoso sexual, pues mediante aplicaciones de citas como Tinder y Bumble, él y sus amigos acosaban a sus víctimas, ya que, por medio de engaños, les ofrecían un "curso de seducción", para después grabarlas y exhibirlas en internet.

El sujeto contacta a sus víctimas por medio de las aplicaciones de citas, inmediatamente las seduce, y después, comienza a grabarlas sin su consentimiento, y así finalmente, las exhibe en su blog.

El australiano se dice ser un "conquistador internacional" y presume los videos de las mujeres con las cuales ha tenido relaciones sexuales en su blog, donde además da a conocer que ha realizado esta práctica en distintas partes del mundo como: Canadá, Colombia, Sídney, Nueva Zelanda, Singapur, Bangkok, Londres, Budapest, Ámsterdam, Ucrania, Tailandia, Vietnam, Las Vegas, Miami, Perú, Indonesia, Hong Kong, Belgrado, Rusia, Barcelona, Finlandia, entre otros.

En las últimas semanas, distintas mujeres han identificado que el sujeto se encuentra operando en México, con distintos perfiles en las aplicaciones de citas, con los que envía solicitudes para contactar a sus víctimas y así pedirles su número telefónico para hablar con ellas por la aplicación de Whatsapp.

"Descargue Tinder e hice match con un chico de Autralia que estaba visitando Méxicopor vacaciones, me mando Whatsapp y comenzamos hablar normal, me seguía insistiendo que saliera con él, cuando le había dicho que no estaba en la CDMX, me mandaba mensajes de varios números, de cuatro de hecho, y después comenzó a insultar mi físico, y me dijo que si fuera más delgada me mensajearía más apropiadamente y siguió siendo super grosero y siguió insultándome", señala una de las publicaciones.

Ante esta problemática, la diputada en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, subió a su cuenta de Twitter un video donde alerta a las mujeres y explica quién es Brad Hunter y cuál es su modus operandi para acosar mujeres, esto con el fin de prevenir a las jóvenes para que no caigan siendo exhibidas en sus redes sociales.

De acuerdo con la diputada local, el hombre ha sido denunciado por muchas mujeres de distintas partes del mundo, ante esta alerta, la red social Bumble bloqueó la cuenta de este usuario, según dio a conocer a través de un mensaje de Twitter.