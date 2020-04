Diputada propone eliminar el delito de peligro de contagio

Una diputada federal propuso eliminar del Código Penal Federal el delito de peligro de contagio, que castiga hasta con tres años de prisión a quien exponga a otra persona a contraer una enfermedad grave, pues considera que criminaliza a los pobres.

Este delito existe en la legislación mexicana desde 1936, cuando se incluyó en la legislación de Veracruz y, desde entonces, se fue incluyendo en la mayoría de los códigos penales.

Busca castigar a las personas que saben que tienen cualquier enfermedad "grave en periodo infectante" y ponen en riesgo de contagio de la misma a otros por relaciones sexuales u otro medio de transmisión, es decir, que no necesariamente castiga el contagio de la enfermedad.

De acuerdo con la iniciativa presentada por la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo del PRD, en 28 de los 32 códigos penales del país, incluido el federal, se castiga el peligro de contagio.

Entre 1999 y 2012, un total de 400 personas fueron condenadas por peligro de contagio en el país, indicó.

"Recientemente el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el de Puebla han amenazado con sancionar con cárcel y multa a cualquier persona que, presentando los síntomas o habiendo sido diagnosticada con el Covid-19, no cumpla con ´las medidas de aislamiento para evitar el contagio´", refirió la diputada.

"Ante el llamado a quedarse en casa, en días recientes se ha insistido en diversas realidades. Hay personas que ni siquiera tienen casa. Hay otras, en su mayoría mujeres, para las cuales la casa es, en sí misma, un lugar de riesgo".

Consideró que criminalizar a quienes, por una u otra razón, no pueden acatar las medidas de prevención del contagio del Covid-19 contribuye a criminalizar la pobreza y a exacerbar las desigualdades.

La iniciativa fue presentada el pasado 7 de abril, según la Gaceta de la Cámara de Diputados.