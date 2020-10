Diputada propone que desempleados por Covid conserven IMSS

La diputada local del PAN, Margarita Saldaña Hernández, propuso que las personas que perdieron el empleo a consecuencia de la pandemia del Covid-19, conserven los servicios médicos del IMSS, como derechohabientes al menos ocho semanas más como lo establece el Reglamento.

"Es necesario actuar apoyando a aquellos que perdieron su empleo y, además, quedaron desprotegidos para recibir los servicios médicos básicos. Esta iniciativa plantea reformar la Ley del Seguro Social, para que la gente derechohabiente sin empleo siga con la atención ocho semanas más, como lo establece la norma", comentó la panista.

Recordó que actualmente el artículo 109 del citado ordenamiento legal establece este plazo, "pero no se respeta, sino que el Estado lo ha disminuido, con el argumento de que es para no generar gastos extra", denunció la legisladora.

Por ello, en su iniciativa pide que el asegurado que pierda su trabajo remunerado, "pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el derecho a recibir asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios", propone la panista.

Destacó que "en caso de ocurrencia de un fenómeno perturbador de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico o socio-organizativo, declarado por la autoridad competente, no se requerirá que los recursos que se destinen para ampliar el período de conservación de derechos se encuentren previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por ser de carácter eventual y no previsible", asentó en su propuesta la diputada.

La también presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local destacó que ese presupuesto, para que el IMSS continué con la atención a los desempleados y su familia, está previamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el entendido de que son de ocurrencia emergente.

De acuerdo a datos del INEGI y del Banco de México, más de 12 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo durante abril y mayo por la pandemia, así como el IMSS estableció que la crisis económica dejó una perdida histórica de empleos, pues en cinco meses de contingencia se perdieron un millón 117 mil 584 empleos formales.

"Si bien, los datos presentados por el Ejecutivo Federal distan mucho de coincidir con los de las dos instituciones del país, que tiene entre sus atribuciones la medición de la actividad económica, lo cierto es que millones de familias se quedaron de un día para otro sin recibir ingresos y, además con un servicio médico con tiempo muy limitado a través del IMSS,", comentó en su iniciativa.

Ante el Pleno durante la sesión ordinaria virtual de este martes, Saldaña Hernández pidió tomar en cuenta que los asegurados con plena vigencia en sus derechos, tienen riesgo de enfermedad, incluso, sin tener alguna responsabilidad personal y directa para el Estado.

"Hay padecimientos que no esperan, como infartos, insuficiencia renal, enfermedades por complicaciones de cáncer. Los pacientes necesitan certeza con respecto a los servicios de salud, sin temor a contraer Covid 19, y el Gobierno federal debe de normalizar los servicios de alta prioridad médica", exigió.

La legisladora del blanquiazul insistió que "los mexicanos nos seguimos muriendo por enfermedades cardiacas, por complicaciones diabéticas y por cáncer, por lo que el Gobierno Federal debe normalizar ya los servicios de alta prioridad médica, pues hay un rezago de alrededor de 350 mil cirugías canceladas o pospuesta a partir de la emergencia sanitaria", dijo.

De lo contrario, advirtió la panista, "la incidencia de mortalidad en México podría elevarse muy por encima de lo causado por el Covid-19, además de que no existe registro de trabajadores reprogramados para atención o cirugía no tienen ya empleo", enfatizó la legisladora.