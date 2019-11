Diputadas acusan de corresponsable a juez en feminicidio de Abril

Diputadas federales acusaron al juez de control, Federico Mosco González, de ser corresponsable del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada el pasado lunes mientras iba en automóvil acompañada de su hijo, de 16 años.

"Quien mató a Abril Pérez no sólo fue su marido, sino el juez del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, es corresponsable de este feminicidio artero, porque reclasificó el delito de tentativa de feminicidio y dice que es violencia doméstica. Esto no sólo implica la inhabilitación del juez sino la responsabilidad penal del juez", acusó la diputada morenista, Lorena Villavicencio.

Recordó que en enero, Abril fue golpeada por su marido con un bat mientras dormía, pero ese caso, que inició por la Procuraduría de la Ciudad como tentativa de feminicidio, fue reclasificado por el juez como "violencia doméstica" por lo que su exesposo Juan Carlos García salió libre.

"¿Qué juez puede reclasificar cuando una mujer fue golpeada con un bat cuando estaba dormida?, ¿qué pensaba, que no corría peligro su vida? (...) después las autoridades no se sorprendan de que las mujeres se estén manifestando", reclamó Villavicencio.

La también legisladora morenista Sandra Paola González aseguró que el juzgador tiene antecedentes de resoluciones irregulares, pues se conoce que liberó a un médico que habría violado a una paciente con enfermedad terminal.

Por eso diputadas federales de Morena pidieron la destitución del juez y demandaron una reunión con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para alertar que no deben proceder ese tipo de actuaciones que minimicen las denuncias de las mujeres.

Por su lado, el grupo parlamentario del PAN se sumó al reclamo por la actuación del juez, pero demandó poner remedio a ese tipo de fallas y emitir una Ley General en materia de Feminicidios.

"Hay jueces que reclasifican el delito y no comprenden lo que es un feminicidio, una Ley general daría elementos más claros para clasificar el delito de feminicidio y frenar este tipo de violencia", expuso la panista Adriana Dávila.

El Poder Legislativo no sólo debe denunciar, ya debe dictaminar la propuesta de reforma al artículo 73 de la Constitución para poder darnos facultades de emitir una Ley General, y además en septiembre se propuso una Ley General en materia de feminicidios pero no se ha dictaminado.

Urgió a hacerlo a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside Morena y de Justicia, que encabeza el PAN.