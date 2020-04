Diputadas reconocen recursos insuficientes para refugios de mujeres

Diputadas y funcionarias federales aseguraron que desde el Indesol, se trabaja para que los 32 estados de la República tengan refugios especializados y presupuesto para la protección de mujeres víctimas de la violencia, sin embargo, reconocieron que los recursos actualmente son insuficientes.

En la mesa de trabajo virtual "Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, desde el Indesol", diputadas y funcionarias del Instituto Nacional de Desarrollo Social resaltaron la importancia de estos centros de resguardo, pues las agresiones contra esta población se han recrudecido sobre todo en la cuarentena por la pandemia del Covid-19.

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga, expresó que hay una gran preocupación social por la violencia de género, pues de acuerdo con la Red Nacional de Refugios y la campaña lanzada en el contexto del Covid-19, "Aislamiento sin violencia", las llamadas para solicitar auxilio se han incrementado en 80%.

Wendy Briceño Zuloaga, afirmó que esta instancia legislativa será aliada en el tema presupuestal y reconoció el esfuerzo institucional para evitar que se afecte a las mujeres y se refleje en mejoras, dado que es un asunto al que hay que darle mucha prioridad y tratarlo con cuidado.

Planteó otra reunión con Indesol para conocer cómo va el proceso y destacó que se será vigilante en las entidades federativas para que hagan su parte con el 911 y así atender la violencia de género en el marco de esta pandemia, "que se recrudece".

La titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) de la Secretaría del Bienestar, Luz Beatriz Rosales Esteva, recordó que desde hace 13 años se ha trabajado en un programa del gobierno federal operado por el Indesol, que atiende a más de 350 centros de atención a mujeres y a mil 500 municipios, a través de unidades móviles para asistir psicológica y jurídicamente a las mujeres en situación de violencia.

Reconoció la sororidad que hay entre los refugios cuando se presenta un caso de urgencia por violencia, incluso dijo, a través de los institutos de las mujeres estatales se busca dónde puede ser recibida si está en peligro su situación. "Sororidad que existe por parte de los integrantes de los refugios para que las mujeres no dejen de ser atendidas".

El número 911, afirmó, representa un gran esfuerzo de la estrategia nacional contra la violencia, porque en la misma se vinculan todas las dependencias. Alertó que muchas mujeres no quieren denunciar y eso les impide buscar ayuda y apoyo, pero en los refugios, ellas tienen la oportunidad de razonar su decisión.

La funcionaria expresó que la mayor inquietud en Indesol está en lo que pasa cuando las mujeres salen de los refugios, pues se requiere que tengan una posibilidad económica y un lugar en dónde vivir. En algunas entidades, como la Ciudad de México se ha logrado tener un apoyo para renta. "Nosotros estamos buscando que cuando salgan de los mismos, ellas puedan acceder a un microcrédito".

Precisó que ya se está ante la posibilidad de crear el primer refugio con la característica de salud mental; también se está trabajando con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para atender a las mujeres víctimas de violencia de estas comunidades.

Operación y costo de refugios, variable.

La directora general adjunta de Igualdad de Género de Indesol, María Antonia González del Castillo, explicó que las "Puertas Violetas", que es un programa de la sociedad civil para enfrentar la violencia hacia las mujeres y en el que también participa Indesol, opera en Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán y en el estado de México, con diez refugios, pero es la Secretaría de Gobernación quien lo encabeza.

En cuanto a las alertas de violencia de género, resaltó que Indesol no tiene atribuciones para vigilar qué se hace; no obstante, "tenemos las instrucciones de la operación de los programas, y a través de Paimef y Conavim trabajamos de la mano con instancias de mujeres para que el programa dé respuesta a las alertas", aclaró.

Mencionó que, en el marco del 911, se han establecido reuniones en el ámbito federal y estatal para fortalecer los vínculos en la atención de las llamadas y en coordinación con otras dependencias se sigue capacitando al personal.

Reconoció el apoyo de la Cámara de Diputados por la etiquetación de los recursos para los refugios, y ahí Indesol tiene que garantizar que lleguen a dónde debe y al cien por ciento. Afirmó que la operación y el costo de los centros de resguardo es muy variable, pero lo único fijo son los tabuladores de sueldos por honorarios.