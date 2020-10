Diputado a afectados por inundaciones: recen, pronto llegará AMLO

Una vez más el diputado local de Morena, Charlie Valentino León Flores Vera, subió a la tribuna legislativa para causar polémica, ahora para decirle a los más de 600 mil afectados por las inundaciones que no se preocupen, que recen porque la próxima semana llegará a Tabasco "el Mesías", refiriéndose a la visita que realizará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a su tierra.

Durante la sesión ordinaria de este martes, el legislador local, en asuntos generales pidió la palabra y recordó desde la máxima tribuna parlamentaria, que desde pequeño su madre le inculcó principios por lo que definitivamente cree en Dios, por lo que en estos tiempos de inundaciones sólo queda rezar y pedir por los afectados. Dijo que pronto llegará "el Mesías" para ayudar a los ciudadanos que se vieron afectados: "No me queda más que recomendarle a todos ustedes que recen por Tabasco, que recen por las personas que más lo necesitan, que Dios próximamente y seguramente nos va a ayudar, porque el mesías en una semana más arribará a tierras tabasqueñas y con su ayuda Tabasco saldrá adelante, Dios los bendiga todos", señaló.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que visitará la próxima semana estados del Sureste del país entre ellos Tabasco, que ha sufrido daños por las recientes lluvias y el desfogue de la presa Peñitas, que de acuerdo al Instituto Estatal de Protección Civil hay 557 mil 179 personas damnificadas y han muerto cuatro.

Charlie Valentino León Flores Vera, diputado local del IV Distrito e integrante de la bancada de Morena en el Congreso de Tabasco, no se ha caracterizado por sus propuestas de ley o puntos de acuerdo, sino por sus declaraciones en contra de los españoles y a favor de la reelección presidencial, que le ha valido incluso que el propio gobernador de esa entidad y del mismo partido se deslinde de sus dichos.

De acuerdo con su currículum, expuesto en el portal del Congreso local, León Flores Vera ha sido administrador general de hoteles, de centros de eventos, desarrollador de proyectos en el sector turístico y en sus ratos libres practica artes marciales. Es licenciado en Derecho, pero también realizó estudios en Artes Plásticas en la Academia de Artes FAOP en Oropreto, Minas Gerais de Brasil. Realizó cursos en la Academia de Bellas Artes de Florencia, Italia, y además estudió idiomas como francés, portugués, italiano, inglés y véneto. A pesar de la austeridad en Morena, el diputado viaja en camionetas de lujo y usa ropa de marca. Fue el pasado 28 de marzo cuando, en tribuna, arremetió en contra de los españoles: "Desgraciadamente, fuimos colonizados por la peor de las razas, que son los españoles; deberían de arrodillarse ante nuestro país", aseguró el legislador y señaló que a causa de ellos vivimos en la corrupción. Esta intervención le valió ser famoso en redes sociales.

El 11 de septiembre, Charlie Valentino vuelve a ser noticia, ahora al pronunciarse por la reelección presidencial. "No podemos poner en riesgo el bienestar que ya llegó; por eso mismo, le pido absolutamente a todos los tribunales, a todas las cámaras, remover el artículo 83 de la Constitución Política de México, ese legendario artículo para que quede de esta forma: 'sufragio efectivo, sí reelección', porque queremos a Andrés Manuel López Obrador seis años más en la Presidencia de la República".

Ahora, en tribuna, el diputado asegura que la osamenta de Hernán Cortés es "una porquería", un "foco de infección" y que deberían sacarla del país junto con todos los españoles que hay en México. "Le diría al señor Presidente, con todo el debido respeto que se merece, que si realmente nos afecta a todos la osamenta de ese personaje aquí en el país, pues que saquen esa porquería de aquí, que solamente nos da mal aspecto y por los españoles, pues que se lleven ese p*to foco de infección de aquí, que solamente pena y vergüenza le da nuestro país, que es un ave de mal agüero", afirmó.