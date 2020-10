Diputado de Morena mete a su hijo a la nómina del Congreso de Veracruz; gana 15 mil en cargo de chofer (VIDEO)

El Diputado local del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Magdaleno Rosales Torres, admitió que su hijo forma parte de la nómina del Congreso local y que cobra 15 mil pesos desempeñandose como chofer.

La declaración del legislador surgió luego de que Jorge Triana, Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Ciudad de México, evidenciara al Diputado veracruzano.

Rosales Torres fue cuestionado por la prensa local después de una sesión ordinaria en el Congreso. En ese momento, el Diputado comentó que no estaba cometiendo ninguna falta.

En el video que circula por redes sociales, explicó que su hijo es parte del grupo de confianza que "tiene la brigada de salud".

"¡Oiga, pero eso es desvío de recursos públicos! ¿Cómo una brigada de salud pagada por el Congreso del estado?", le señaló una de las reporteras.

Titubeando, el congresista negó que se tratara de algo así y precisó que su hijo sólo transportaba a los especialistas de la brigada.

Además, enfatizó que su hijo puede pertenecer a su grupo de confianza, porque "es una perrogativa que le corresponde".

"No, no, no, no, no. Él simplemente es el que maneja la camioneta. Y no, desvío de recursos, no. ¿Cómo va a ser desvío de recursos? Esa es una perrogativa que me corresponde, a un servidor", defendió Rosales.

La prensa le recalcó que se trataba de influyentismo, nepotismo o tráfico de influencias, por lo que debería ser denunciado.

"No, nepotismo, no. Tampoco. Porque no es un ´paracaídista´. Los ´paracaídistas´ son cuando los tienen en nómina y simplemente no se presentan a trabajar", contestó rápidamente el legislador.

Ante la respuesta, los periodistas corrigieron el error de Magdaleno Rosales diciendo que se les llama "aviadores" a quienes cobran pero no laboran, y que los "paracaídistas" son los invasores de propiedades.

Los reporteros siguieron con las preguntas y destacaron a varios funcionarios que tienen a algunos amigos o familiares dentro de la nómina. Ante los dichos, el morenista justificó que estas prácticas se han hechos desde gobiernos anteriores.

"Estas prácticas las han venido haciendo siempre el gobierno, no es el único, en gobiernos anteriores los han venido haciendo con demasía", expuso Rosales.

Finalmente, aseguró que dará de baja de la nómina a su hijo para que no exista duda del compromiso que tiene con el Gobierno estatal y con la ciudadanía. A la par, subrayó que él nunca negó que su hijo estuviera laborando en el Congreso.

"Yo voy a dar de baja a mi hijo, nunca lo he negado, me han preguntado y sí, está ahí y lo voy a dar de baja. Él está cobrando 15 mil pesos al mes, él tiene primaria y es mayor de edad, lo voy a dar de baja", terminó.