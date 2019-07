Diputado de Morena saca escritorio en protesta por despido de secretaria

El diputado Javier Hidalgo Ponce, de Morena, se manifestó en la Cámara de Diputados, de una manera muy peculiar, para protestar por el despido de su secretaria, el cual calificó como un hecho de corrupción.

La protesta consistió en que sacó un escritorio al patio central del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde pegó un oficio que envió al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el también morenista Mario Delgado Carrillo.

Dicho oficio reclama por el despido injusto y acusa acto de corrupción, y en entrevista telefónica explicó que dicho escritorio es el que ocupaba su secretaria, quien era trabajadora de la Cámara de Diputados en los últimos seis años.

"Ella fue despedida de manera injusta en un acto sesgado de corrupción que en Morena no podemos permitir".

Hidalgo Ponce acuso que el puesto que le quitaron a su secretaria fue para asignárselo al familiar de un exdiputado, y aunque no quiso revelar el nombre, sí señaló que pertenecía a la mayoría, que en ese momento la tenía el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El diputado indicó que por más de 10 meses buscó resolver la situación sin lograrlo y que este lunes, en solidaridad con su secretaria, cuya indentidad no quiso revelar, advirtió que no aceptará que le asignen a otra secretaria hasta que no se resuelva la situación de la anterior trabajadora que dice era de base.

El escritorio permaneció varias horas en el patio central y después fue retirado; sin embargo, Hidalgo Ponce advirtió que el escritorio será puesto en repetidas ocasiones en protesta.