Diputado de Morena tose y lo sacan del Congreso de Guanajuato

El diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, tuvo que abandonar el recinto legislativo al toser en dos ocasiones consecutivas en tribuna, durante la sesión ordinaria de este jueves, para que fuera revisado por un médico.

El coordinador de la fracción del PAN en el Congreso Local, Jesús Oviedo Herrera, llamó irresponsable al legislador morenista por su presencia en la sesión del pleno en esas condiciones de salud ante la emergencia sanitaria por el Covid- 19.

"El diputado Ernesto Prieto parece que está enfermo y me parece una acción poco solidaria, hasta irresponsable de venir al Congreso bajo todo este contexto que nosotros hemos tomado y que esté hoy aquí, yo quisiera que la doctora del Congreso lo revisara y le diera la indicación adecuada si él no ha tomado esa decisión personal, porque finalmente insisto creo que ha sido irresponsable", dijo el panista.

Aunque Prieto Gallardo negó tener algún problema de salud, la presidencia del Congreso le pidió que pasara al servicio médico para que la doctora diera las indicaciones.

El morenista accedió a la indicación y se desplazó al área de salud, en donde después de la revisión se dirigió a los reporteros para asegurar que se encuentra bien de salud y atribuyó la tos a un añejo problema de rinitis.

Ernesto Prieto habría llegado al Congreso con la protección de un cubre bocas en color azul, el cual deslizó hacia su cuello durante su intervención.

Al salir del consultorio aseguro estar libre de Covid-19

"Todo bien, ustedes estense tranquilos, no tengo Coronavirus; yo cuando habló en tribuna, por el padecimiento que tengo de rinitis, ya diagnosticada y todo, pues a veces se me congestiona un poco la garganta, pero no pasa de tomarme un agua, como lo hice ahorita, y estar listo".

Más adelante regresó al Salón de Pleno; posteriormente subió un video a sus redes sociales en el que asegura que se encuentra sano, y calificó como discriminatoria la acción del diputado Oviedo Herrera.

En la sesión ordinaria el diputado Prieto Gallardo, presentó una propuesta de punto de acuerdo a efecto de que una aeronave que utiliza el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, sea habilitada como ambulancia para atender la contingencia sanitaria por el Covid-19, y puesta a disposición del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG), que no fue aprobado por el voto mayoritario de diputados del PAN.