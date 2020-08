Diputado exige castigo para funcionario de CNDH que golpeó a mujer

El cese de Arturo Tapia Lugo, como vocero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), "no debe quedar ahí, sino que, por oficio, debe iniciarse una carpeta de investigación por el delito de violencia de género, de acuerdo al Código Penal", subrayó el diputado local del PAN, Christian Von Roehrich.

De acuerdo con el también vicecoordinador del blanquiazul en el Congreso local, es sujeto debe también ser inhabilitado del servicio público, pues así como intentó engañar a la CNDH, lo hará en cualquier otra dependencia.

"Nos manifestamos en contra de cualquier tipo agresión a la mujer, y los hechos de Tapia Lugo en contra de una demostradora de una tienda departamental en el Estado de México, demuestra que en el país aún persiste el machismo", enfatizó el panista.

De acuerdo a varios informes, el video del agravio de Arturo Tapia, filtrado en redes sociales, ocurrió en el año 2019, aunque la denuncia interpuesta en ese momento no prosperó a favor de la víctima.

Antes esto, Von Roehrich lanzó un llamado a la Fiscalía mexiquense, para que actúe con responsabilidad frente a este hecho y, del mismo modo, invitó a la joven agraviada a denunciar nuevamente el hecho o, en su caso, ratificar su querella para que este tipo de actos no queden impunes.

Por otra parte, el diputado del PAN lanzó un llamado a la titular de CNDH, Rosario Piedra, para que tras este hecho, reciba a las mujeres víctimas y darles la orientación debida, que, aunque fue hace un año, debe darse un mensaje de no tolerancia a estos actos contra la mujer.

De igual forma, el panista se pronunció en favor de la mujer y sus derechos, al tiempo de recordar que para el mes de julio, la autoridad tenía contabilizados 74 feminicidio en el país.

Además, insistió en condenar el recorte al presupuesto para refugios de la mujer en el país, así como la cancelación de políticas públicas a favor de este sector de la sociedad, "que a diario sufre por la subestimación del presidente Andrés Manuel López Obrador", acusó el panista.