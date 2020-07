Diputado federal renuncia a la bancada de Morena; volvería con el PT

El diputado federal, Jesús de los Ángeles Pool Moo, renunció a la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados.

En una carta que envió a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, el legislador de Quintana Roo describe que también le comunicó la decisión al líder morenista en San Lázaro, Mario Delgado y anexa una carta.

En su carta de renuncia, el legislador federal anuncia que también renuncia al partido de Morena porque no existe liderazgo, ni dirección clara, transparente y legítima y dice que tanto a nivel nacional como estatal, no han sabido dirimir los conflictos internos del partido, lo que genera polarización en el trabajo de sus representantes legislativos.

"Hoy por hoy y desde hace seis meses, derivado de pugnas entre corrientes internas del partido, las cuales sólo denotan una lucha de poderes fácticos por intereses cupulares, han atropellado de manera alevosa, la esencia por la cual se formó este partido político, atacándose entre sí, provocando agresiones y denostaciones hacia las personas que nos sumamos a este proyecto", describe en su carta.

Describe que como legislador externo a la coalición Morena-PT-PES, ha recibido reclamos por parte de algunos sectores de las bases de Morena en su estado, Quintana Roo, en los que le han exigido no "usurpar" los espacios que les corresponden por ser fundadores, "como externo no tengo derecho a pertenecer a Morena y que nos mantengamos al margen de cualquier decisión partidista".

El legislador recordó que fue siglado como diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), y posteriormente a invitación y acuerdo estratégico, se sumó a Morena para fortalecer, pero nunca usurpando el espacio de las bases.

Describe que su trabajo seguirá siendo por los quintanarroenses, "he tomado la decisión irrevocable de separarme en definitiva de la bancada de Morena, la cual usted coordina".

Explica que las razones de su renuncia pueden ser debatidas y enjuiciadas pero "es mi obligación continuar desde otros horizontes y seguir cumpliendo con mi responsabilidad legislativa, para lo cual fue electo".

Con este movimiento, Morena se queda con 251 diputados; y al no determinar si se une al PT, la bancada que encabeza Reginaldo Sandoval, se mantiene con 42 diputados y se sitúa a cuatro del PRI.