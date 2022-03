Diputado migrante exhorta a AMLO para que felicite a Eugenio Derbez

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Entre protestas y burlas de los diputados de Morena y aliado, el legislador migrante del PAN, Raúl de Jesús Torres Guerrero, exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a que, en su carácter de jefe del Estado mexicano, felicite al actor Eugenio González Derbez, oriundo de la Ciudad de México, por su reciente al ser parte del elenco del filme Coda, que ganó el Oscar como mejor película.

Sin embargo, el panista, con el rostro enrojecido y casi a gritos, por las risas provenientes de las curules morenistas, aprovechó para pedir al jefe del Ejecutivo Federal esta felicitación, "también sea para las mexicanas y mexicanos que, pese a las adversidades que han vivido en nuestro país, ha triunfado en el extranjero en sus distintas disciplinas", enfatizó.

Y cuando la diputada local de Morena, Ana Francis López Bayghen Patiño, le pidió informar sobre cuántos mexicanos han ganado el Oscar, "digo, para que la felicitación sea extensiva", a lo que el diputado migrante le respondió:

"Claro que le daré el dato: Todos los que han salido del país en busca de oportunidades que no han encontrado en este país, esos que lavan platos, trabajan en el campo, limpian casas y que anualmente mandan dos mil 100 millones de dólares en las remesas a la Ciudad de México; esos a los que su Gobierno local y federal, desprecian".

Por lo que no dio oportunidad a la morenista volver a preguntarle, dado que la respuesta del panista fue acompañada de aplausos y vivas de sus compañeros legisladores, apoyados por los del PRI y PRD, quienes en su exposición estuvieron atentos, mientras que a su lado, los de Morena y aliados, en su mayoría, optaron por abandonar el salón de plenos del Congreso local.

Además, Torres Guerrero exige disculpa pública de la diputada de Morena, Guadalupe Chávez, "por haber insultado la semana pasada a la comunidad migrante en el exterior y a mi me llamó ´falso mexicano´, lo cual no se lo voy a permitir, cuando por años viví en Nueva York y lejos de usted, que seguro lo desconoce, esos migrantes que tanto desprecia en Tlalpan mandan 40 millones de dólares anualmente", sostuvo.

Empero, su discurso fue insuficiente para lograr su pretensión de que López Obrador felicite a Eugenio Derbez y a los mexicanos que viven en el extranjero, pues su punto de acuerdo fue rechazado por 34 votos –todos de Morena y aliados--, contra 24 del PAN, PRI y PRD.

Conferencia.- Antes, Torres Guerrero, acompañado del presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, y demás diputados locales de ese partido, cerraron filas en defensa de la figura de la "diputación migrante", por lo que exigieron a Morena ofrecer una disculpa pública a la comunidad connacional, por su dicho de "falso mexicano", a quienes son el motor de las remesas que ingresan al país.

"Y que también tomen cursos en la 4T, ya estuvo bueno que Morena y la jefa de Gobierno vea a los migrantes como personas de segunda clase; hoy nuestras remesas mantienen mucho a este país", refirió el panista Torres Guerrero.

Explicó que muchos chilangos no se van por gusto al extranjero, sino que es por necesidad, "ya que la Ciudad de México recibió dos mil 100 millones de dólares el año pasado en remesas y en Tlalpan, de donde vino el insulto, pareciera que a quien expresó el insulto se le olvida que tiene familiares que reciben esas remesas en Tlalpan".

Por su parte, Atayde Rubiolo lamentó que Morena y el Gobierno local expresen su preocupación de no lograr sus metas para la Revocación de Mandato y se empeñen en atacar a la oposición, como un mecanismo de supervivencia mediática.

"Se ve que están preocupados, han inundado la Ciudad de basura electoral, pero eso no debe importar en un debate parlamentario en donde una propuesta sana y noble como es ayudar a los mexicanos que regresan a la Ciudad tras la guerra en Ucrania, pero lo que reciben son insultos", denunció.

Para el vicecoordinador del PAN, Ricardo Rubio Torres, es incongruente que luego de la desbandada de diputados de Morena para irse de "volanteros", no quieran votar asuntos de apoyo a la sociedad.

En su momento, el diputado del PAN, Aníbal Cañez, quien también ha sufrido discriminación por parte de la fracción de Morena por su acento norteño, comentó que su partido tiene agenda para ayudar a la gente en el exterior, pero Morena no supera la derrota en las pasadas elecciones ni el haberles ganado la "diputación migrante".

La vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez Camacho, por su parte, lamentó que la falta de argumentos para los debates, Morena ofenda, "si la diputada Chávez conociera los datos del Banco de México, no se hubiera atrevido a insultar a los migrantes, ni a los otros 30 millones de mexicanas y mexicanos en el extranjero", enfatizó.