Diputado pide hasta 24 años de cárcel por "genocidio institucional"

Ante la "indolencia" de las autoridades por la falta de medicamentos para niños con cáncer y otros padecimientos en diversas partes del país, el diputado local del PAN, Christian Von Roehrich, propuso crear el delito de "genocidio institucional", el cual deberá ser castigado con 12 a 24 años de prisión.

Para ello, reconoce el panista, de ser aprobada su iniciativa por el Congreso local, deberá ser turnada al Congreso de la Unión, por el que pide reformar el título XIV y su capítulo II, así como los artículos 255 y 256 del Código Penal Federal, en materia de genocidio institucional.

En el artículo 255, establece el legislador que comete dicho delito el servidor público que, "en ejercicio de sus funciones, por acción u omisión y como responsable de asignación o ejecución de presupuesto público, genere un detrimento en la salud o entorpezca un tratamiento médico", cuya conducta tendrá que ser sancionada de 12 a 24 años de prisión.

Mientras que en el artículo 256, Von Roehrich sugiere las mismas penas, a quien no siendo servidor público, por acción impida o entorpezca la continuidad de un tratamiento médico.

En los motivos de su iniciativa, el panista destacó que "no es posible que el Ejecutivo federal quitó 1,021.7 millones de pesos a la Secretaría de Salud, cuando en el país mueren alrededor de dos mil 300 niños anualmente, debido a que les es negado su tratamiento por falta de medicamento", acusó.

De allí que, enfatizó el legislador, esta iniciativa es en aras de sancionar las conductas de funcionarios responsables de la asignación o ejecución de presupuesto público que, por acción u omisión, generen un detrimento en la salud de la población o entorpezcan un tratamiento médico.

"Con esto, les aseguro que de aprobarse esta iniciativa, aquellas personas que están cómodas y resguardas detrás de un escritorio, lo pensarán dos veces antes de tomar decisiones que perjudiquen la salud de los mexicanos", advirtió Von Roehrich.

Lamentó que el grupo parlamentario de Morena del Congreso local, insista que tienen funcionarios honestos, cuando la tarea que se les asigna rebasa sus capacidades, ya sea por el 10% de experiencia con la que cuentan o simplemente por no tener el conocimiento o disposición mínima para cumplir con sus obligaciones.

Por ello, insistió el representante popular del blanquiazul, la propuesta busca tipificar la irresponsabilidad de servidores públicos que ha motivado la muerte de miles de personas.

Recordó que tan solo en niños que han sido diagnosticados con cáncer, uno muere cada cuatro horas, "pero lo más grave, es que mientras no se apruebe la presente propuesta, morirán seis niños con cáncer sin que nadie, absolutamente nadie en el gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador, sea responsable", dijo.

Explicó que después de casi 18 meses que ha comenzado el desabasto de medicamento, para atender el tratamiento de niños con cáncer, "este gobierno ha demostrado indolencia al respecto", acusó.

Incluso, citó que la Organización Mundial de la Salud (OMSD) reconoce que cada tres segundos un niño es diagnosticado con cáncer en el mundo, además la Secretaría de Gobernación, en su sitio oficial establece: "En México se estima que existen entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años".

La misma autoridad contempla, señaló Von Roehrich, "en México, se estima que cada año se diagnostican más de 5 mil niños y la incidencia muestra tendencia al incremento. El 65% de los casos se diagnostica en etapas avanzadas de la enfermedad, causando más de 2 mil 300 muertes anuales".

Lo más grave, añadió, es que los padres de niños con cáncer, así como muchas otras personas que están en necesidad de recibir tratamiento médico y que, supuestamente, cuentan con acceso al servicio de salud pública, desconocen cuál es el motivo del desabasto de medicamento en general.

"Además de representar un grave riesgo para la salud de la población, la irresponsabilidad del gobierno de 'izquierda', no contempla que el desabasto de medicamentos se traduce en un golpe directo y mortal a la economía familiar, más aún en el contexto de crisis debido al freno de la actividad económica en México", acusó el panista.

Sin embargo, denunció, "el Ejecutivo federal se dedica a culpar a quien se le ha ocurrido, como dirigentes de partidos políticos o al director del Hospital Infantil Federico Gómez. Y como es habitual, únicamente utiliza un discurso político de división para justificar la incapacidad de su gobierno", reiteró el diputado.

Ante este panorama, donde mueren niños con cáncer y otras enfermedades, "no existe una investigación y mucho menos sanción de los servidores públicos responsables de garantizar el abastecimiento de los medicamentos, por lo cual sigue incurriendo en este deplorable comportamiento", acusó.