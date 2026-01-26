Diputados abren debate sobre IA, videojuegos y redes sociales

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el Poder Legislativo está obligado a participar en la discusión sobre inteligencia artificial, videojuegos y redes sociales, con el objetivo de generar mejores condiciones desde la ley, sin recurrir a medidas de censura o limitación.

Durante la inauguración del foro "La Niñez, la Inteligencia Artificial, los Videojuegos y las Redes Sociales", realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora señaló que la función de la Cámara es construir leyes y acuerdosque permitan responder a los nuevos retos tecnológicos, particularmente aquellos que impactan en niñas, niños y jóvenes.

López Rabadán destacó que el foro busca incorporar la opinión de especialistas, así como de representantes de la academia, organizaciones civiles, ciudadanía y jóvenes, para conocer el estado actual del uso de estas tecnologías y sus implicaciones.

Indicó que la discusión legislativa debe partir de información técnica y social sólida, al considerar que la protección del desarrollo y la salud mental de la niñez y juventud es un tema prioritario en la agenda pública.

