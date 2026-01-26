logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Diputados abren debate sobre IA, videojuegos y redes sociales

Buscan regular sin censura desde la ley.

Por Pulso Online

Enero 26, 2026 04:26 p.m.
A
Diputados abren debate sobre IA, videojuegos y redes sociales

La presidenta de la Cámara de DiputadosKenia López Rabadán, afirmó que el Poder Legislativo está obligado a participar en la discusión sobre inteligencia artificial, videojuegos y redes sociales, con el objetivo de generar mejores condiciones desde la ley, sin recurrir a medidas de censura o limitación.

Durante la inauguración del foro "La Niñez, la Inteligencia Artificial, los Videojuegos y las Redes Sociales", realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora señaló que la función de la Cámara es construir leyes y acuerdosque permitan responder a los nuevos retos tecnológicos, particularmente aquellos que impactan en niñas, niños y jóvenes.

López Rabadán destacó que el foro busca incorporar la opinión de especialistas, así como de representantes de la academia, organizaciones civiles, ciudadanía y jóvenes, para conocer el estado actual del uso de estas tecnologías y sus implicaciones.

Indicó que la discusión legislativa debe partir de información técnica y social sólida, al considerar que la protección del desarrollo y la salud mental de la niñez y juventud es un tema prioritario en la agenda pública.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Diputados abren debate sobre IA, videojuegos y redes sociales
Diputados abren debate sobre IA, videojuegos y redes sociales

Diputados abren debate sobre IA, videojuegos y redes sociales

SLP

Pulso Online

Buscan regular sin censura desde la ley.

CNDH ignora madres buscadoras y está subordinada al poder: oposición
CNDH ignora madres buscadoras y está subordinada al poder: oposición

CNDH ignora madres buscadoras y está subordinada al poder: oposición

SLP

El Universal

Debate candente en sesión del pleno por acusaciones de maquillaje de cifras y falta de resultados en la CNDH.

Iglesia Católica condena ataque armado en Salamanca
Iglesia Católica condena ataque armado en Salamanca

Iglesia Católica condena ataque armado en Salamanca

SLP

El Universal

La Iglesia pide a las autoridades redoblar esfuerzos por la seguridad de la ciudadanía.

Ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido
Ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido

Ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido

SLP

El Universal

La embajada mexicana en el Reino Unido celebra la llegada de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador.