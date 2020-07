Diputados acuerdan extinguir 5 fideicomisos; Morena espera ir por más

En aras de un acuerdo con los demás grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, Morena aceptó no extinguir 44 fideicomisos que tenía en la mira, sino en un primer paquete solo cinco, para generar una bolsa de 16 mil millones de pesos que permitan al Gobierno enfrentar la pandemia de Covid-19.

Pese a que se salvaron –por ahora- 39 fideicomisos, la bancada de Morena informó que seguirán negociaciones y además el Gobierno federal enviará una nueva iniciativa de reformas para extinguir otro paquete de fideicomisos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara y líder de Morena, Mario Delgado Carrillo, expuso que el acuerdo político con otras bancadas es extinguir sólo cinco fondos de los originalmente propuestos.

"Ese es el acuerdo que tenemos hasta el momento para poder transitar" y los que están "listos para su extinción" son el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, Fondo de la Financiera Rural y Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios.

También el Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras y el Fideicomiso Para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética.

Delgado Carrillo explicó en rueda de prensa virtual que hay "muchos recursos atrapados en estos fideicomisos", que en muchas ocasiones no eran lo suficientemente transparentes, eran vehículos para la corrupción o generaban burocracias administrativas costosas.

Pero en estos tiempos de pandemia es necesario "hacer un barrido de todos estos fideicomisos y es lo que estamos haciendo".

Aseguró que no desaparecerán los que administran algún tipo de apoyo para un sector en especial y eventualmente si se propone extinguirlos será "desaparecer la estructura administrativa costosísima, pero no los apoyos que recibe la gente".

Dijo que "habrá otro tipo de fideicomisos que si van a desaparecer, que ya no tiene sentido su existencia" y en una tercera categoría, otros cuyos apoyos serán presupuestados directamente y ya no vía fideicomiso.

El 20 de mayo, la vicecoordinadora de Morena, Dolores Padierna, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso la iniciativa de reformas legales para extinguir 44 fideicomisos que, expuso entonces, fueron creados por administraciones pasadas y administrados con opacidad y con su desaparición sería posible contar con 91 mil millones de pesos.

Tras reuniones de Parlamento Abierto con la comunidad artística, científica, deportiva y autoridades de protección civil, entre otras, se convino no desaparecer esos fondos.

Así, permanecerán 34 fondos de investigación científica y tecnológica que fueron defendidos por esa comunidad, y también se salvaron el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) y el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).