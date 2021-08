Diputados acuerdan un periodo extra

Ciudad de México.- En sesión presencial, el pleno de la Comisión Permanente aprobó la realización de un segundo periodo extraordinario en la Cámara de Diputado a partir de este miércoles 11 de agosto, para el desafuero de los diputados Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, del PT, pero dejó fuera el caso del fiscal de Justicia de Morelos, Uriel Carmona, que Morena quiere desaforar.

Con 24 votos a favor, de los 36 legisladores presentes, justos los necesarios, nueve en contra y tres abstenciones, se avaló la realización del extraordinario.

Pero los diferentes asuntos de la agenda fueron separados, por lo que varios legisladores se reservaron algunos artículos del dictamen para que fueran discutidos y votados en lo particular.

Así, los desafueros de Saúl Huerta, acusado de abuso y violación sexual, y Mauricio Toledo, señalado por enriquecimiento ilícito, contaron con mayoría calificada para que el pleno de la Cámara de Diputados se erija en jurado de procedencia y determine si retira su inmunidad.

Como se esperaba, el PT salió en defensa de Toledo Gutiérrez y en voz del diputado Manuel Huerta denunció que se trataba de una venganza política.

"Y no avalamos un proceso espurio, plagado de irregularidades que busca consumar una venganza política y un uso faccioso de la ley. (...) Además de las violaciones al debido proceso, existe una venganza política de la cual no seremos parte. (...) No respaldaremos la ilegalidad", aseveró.