Diputados aprueban cambios la Ley de Ingresos de 2024

Con tres modificaciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024.

Con 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención se aprobó en lo particular con los cambios admitidos.En su discusión en lo particular se aceptaron las reservas presentadas por Morena, PT y el Verde Ecologista para favorecer a los ahorradores, apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad.En una maratónica sesión que se reanudó el jueves, en la que se presentaron 778 reservas y participaron 217 oradores, los cambios fueron aceptados por la mayoría de la Asamblea.Así, el dictamen con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, quedó aprobado en lo general y en lo particular, y se remitió al Senado para sus efectos constitucionales.Al presentar las modificaciones al artículo 21 de la Ley del impuesto sobre la renta (ISR), el diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, aseguró que se evita el golpe a la economía de miles de ahorradores porque en vez de que se les retenga el 1.48% será del 0.5%.Eso significa que por cada mil pesos que obtengan de rendimiento ya no pagarán 14.8 pesos sino cinco pesos. "Nadie puede negar que representa un beneficio tangible", ponderó.No obstante, PRI, PAN y PRD votaron en contra porque consideraron que lo mejor es que se hubiera quedado con la tasa de retención vigente del 0.15%.Otra de las reservas fue para reducir la carga fiscal de Pemex del 40% al 30% por el derecho de utilidad compartida.Sin embargo, el diputado del PRI, José Francisco Yunes, advirtió que no respaldarán el ajuste debido a que se afectarán en 10 mil millones de pesos las transferencias que reciben los estados y municipios.La otra modificación relacionada con la CFE fue para que cuando la empresa productiva del Estado haga una reorganización interna, no se interprete como una venta y cause efectos fiscales.