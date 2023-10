Diputados aprueban creación de fideicomiso para la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- La

aprobó la creación de un fideicomiso que será utilizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (), por medio de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Tren Maya, S.A. de C.V.Dicho fideicomiso se conformará con los ingresos obtenidos por la expedición de la condición de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, a quienes ingresen al país con fines turísticos.Su creación fue propuesta y aprobada mediante una modificación al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, que avaló el pleno de laesta tarde, por 239 votos a favor, 196 en contra y dos abstenciones."Los recursos serán destinados al Tren Maya, así como al pago de la operación, prestación de servicios, administración, explotación, construcción, planeación, adquisición, proyectos o programas, arrendamientos, obra complementaria, equipamiento, instalación, estudio, proyecto e inversión en infraestructura, entre otros, relacionados con el objeto social de la citada entidad paraestatal", especifica el proyecto aprobado.La Empresa denominada Tren Maya, S.A. de C.V. coordinada por la, tiene la facultad de llevar a cabo todas las acciones necesarias para administrar, operar, explotar y construir el Tren Maya; prestar los servicios ferroviarios, complementarios y comerciales; así como obtener, bajo cualquier título, concesiones, permisos, licencias y autorizaciones.Aunado a los recursos que prevé el fideicomiso que aprobó la Cámara Baja, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024, plantea otorgar 120 mil millones de pesos al Tren Maya para el próximo año.Justifica Corte operación de 12 fideicomisos, tras iniciativa de recorte de 20 mil mdpLuego de que el líder de Morena en la, Ignacio Mier Velazco, anunciara una iniciativa para recortar 20 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación (PJF), mediante la extinción de sus fideicomisos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió que dichos fondos no están integrados con recursos del presupuesto de egresos de la federación.Mediante un comunicado titulado "Lo que hay que saber sobre los fideicomisos del PJF", el máximo tribunal del país aclaró que la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cuentan con 12 fideicomisos, 6 y 6, respectivamente, con un saldo global de 21 mil 522 millones de pesos."Al 30 de junio de 2023, el saldo global de los fideicomisos del PJF ascendió a $21,522.9 MDP y no se integra con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos", reviró.La Suprema Corte de Justicia de la Nación difundió los 12 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y sus montos.De acuerdo con la información que se hizo pública este miércoles, la Corte cuenta con los siguientes fideicomisos: Pensiones Complementarias Mandos Superiores, Pensiones Complementarias Mandos Medios y Personal Operativo, Plan de Prestaciones Médicas, Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones CDs y Otros Proyectos, Remanentes Presupuestales, Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica), con un monto en conjunto de 6 mil 241.9 millones de pesos.AMLO asegura que el Poder Judicial no beneficia en nada al pueblo, al contrario, lo perjudicaEl presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Poder Judicial no beneficia en nada a la mayoría del pueblo de México, sino al contrario, lo perjudica.En medio del recorte de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, el jefe del Ejecutivo federal acusó que este Poder está al servicio de una "minoría rapaz" al servicio de la oligarquía y no de la mayoría del pueblo."Hay que preguntarnos, ¿en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos? Pues en nada, al contrario, perjudica a la mayoría del pueblo de México."Es un poder al servicio de una minoría rapaz, al servicio de la oligárquica, no de la mayoría del pueblo", dijo.