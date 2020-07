Diputados aprueban que AMLO pueda comprar medicinas en el extranjero

Con 290 votos a favor de las bancadas de Morena, PT, PES y el Verde, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que cuando no haya condiciones para una licitación pública nacional, el Presidente de la República o cualquier dependencia puedan acudir al extranjero a adquirir equipo médico, medicamentos y servicios.

Al fijar su posición, Morena y el Partido del Trabajo (PT) argumentaron que con esta modificación se rompe el monopolio de medicinas caras, de mala calidad y echadas a perder y acusaron que hay expolíticos que se dedican a vender medicamentos al Gobierno mexicano.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción había aprobado una redacción inicial para agregar un párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para quedar así:

"En el caso de la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud, cuando de la investigación de mercado se concluya que la licitación no es la vía idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones conforme a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Política, las dependencias y entidades, previa autorización de la Secretaría por conducto de la Oficialía Mayor, podrán contratar con organismos intergubernamentales internacionales a través de los mecanismos de colaboración previamente establecidos con éstos.

Sin embargo, se cambió para quedar así:

"Queda exceptuada de la aplicación de la presente ley, la adquisición de bienes o la prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos intergubernamentales internacionales a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Al fundamentar el dictamen, que ya fue enviado al Senado de la República, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupcion, Óscar González Yáñez (PT), pidió perdón a todos los integrantes de su órgano legislativo por no haber hecho un debate más profundo de este dictamen y dijo que tiene que ser aprobado por una situación de emergencia y excepción, porque no es la regla.

Adelantó que en septiembre vendrá un nuevo proyecto más robusto y completo, pero ahora es necesario, que por la emergencia que genera la pandemia del Covid-19, el gobierno acuda al extranjero a comprar los medicamentos.

Asimismo, cuestionó cuántos empresarios farmacéuticos pobres conocen, por los comentarios que se dieron en el sector al decir que se verían afectados muchos empleos.

"La idea central es dotar al Ejecutivo de los instrumentos necesarios para que puedan comprar medicamentos fuera de nuestro país, cosa que en este momento no se permitía. Con esto rompemos un monopolio de medicamentos en nuestro país.

"Sé que muchos empresarios de la industria farmacéutica, de las medicinas, han hecho comentarios en diversos medios de comunicación planteando su desacuerdo con esta iniciativa. Pero también lo cierto es que la mayoría de los empresarios de la medicina ni son pobres y han ganado una cantidad muy grande de dinero con estas compras", expresó el petista.

También en un video, el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado, dijo que con esta reforma, el Gobierno de México tendrá la opción de comprar insumos, equipo médico y medicinas a través de organismos internacionales, en este caso con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y asegurar el abasto de medicamentos a buen precio, de buena calidad y no echados a perder.

"De eso se trata esta reforma, de romper el monopolio que muchas veces ejercían algunas empresas, pero sobre todo de corrupción. Le vendían caro al Gobierno mexicano y medicinas malas o echadas a perder.

"Hay muchos expolíticos que se dedican a vender medicinas y una de las peores cosas que nos dijo el Presidente que encontró fue el sistema de salud, que estaba enfermo del cáncer de corrupción; esto es empezar a limpiar y asegurar que haya medicamentos para todos los mexicanos, de eso se trata esta reforma", dijo Mario Delgado.