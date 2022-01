Diputados cancelaron participación de CCE en parlamento: Lomelín

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, salió a aclarar que no hubo "desaire" de parte de los empresarios para participar en el Foro 2 Parlamento Abierto de la reforma eléctrica, sino que fueron los diputados quienes cancelaron la participación virtual que pactaron con él.

En el segundo día de trabajo de dicho foro, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que fue un "desaire" que se les invitó a los empresarios y que aunque se cambió de día y de hora no asistieron.

Sin embargo, el CCE afirmó, en un tuit, que "la ponencia de ayer de Carlos Salazar Lomelín en el Parlamento Abierto se programó de manera virtual ya que estaba fuera del país. Su ausencia se debió a la cancelación que los organizadores hicieron 10 minutos antes argumentando que no se permitiría el esquema híbrido en el evento".

El miércoles pasado se esperaba la participación de la iniciativa privada en el parlamento abierto, pero solamente asistió el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber.

El líder de los industriales dijo que él acudió a defender al sector privado, a lo que el diputado priista Moreira le dijo que no se trataba de un linchamiento, sino que los demás empresarios no quisieron asistir a pesar de que se cambió día y hora.

Mientras que, al referirse al linchamiento, el director general de CFE, Manuel Bartlett, le dijo al industrial que a él ya le sucedió algo similar cuando se discutió la reforma eléctrica de 2013.