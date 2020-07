Diputados celebran unanimidad en elección de consejeros del INE

Las ocho bancadas en la Cámara de Diputados celebraron el acuerdo que votaron por unanimidad al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para proponer a Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona como los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un mensaje previo al inicio del segundo periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, el presidente de la Jucopo, Mario Delgado, dijo que se abrió un proceso diferente e inédito en la selección de consejeros y consejeras electorales del INE, donde se exige una auténtica democracia.

Agregó que no se podía seguir haciendo lo mismo de antes: "decidimos primero en la mayoría y después todos los grupos parlamentarios, hacer un proceso sin tintes partidistas, sin simulación, sin cartas marcadas, sin arreglos en lo oscurito".

"Les hicimos saber que este nombramiento no le corresponde a una fuerza política en lo particular, le corresponde a todos porque queremos que su compromiso fundamental sea con el pueblo de México.

"Les exigimos que actúen con honestidad, con imparcialidad, apegados a la ley, con un alto sentido de responsabilidad ética, con integridad y que siempre, siempre, siempre, pongan por encima el interés superior de nuestra democracia sobre cualquier interés en particular", indicó Mario Delgado.

Agregó que se dio un paso fundamental para tener en nuestro país un árbitro neutral, empezar a dejar atrás las cuotas que terminaban echando a perder el trabajo del Instituto, que permitió fraudes electorales, que no se persiguiera la compra del voto, que no se persiguiera el uso ilícito de dinero en campañas.

En tanto, el líder del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que para que haya democracia, se requieren demócratas y agregó que este proceso tiene cuatro grandes pilares: convocatoria amplia, conformación de un Comité Técnico de Evaluación que condujo bien el proceso; la definición de las cuatro quintetas y que los elegidos son honestos, con capacidad acreditada, independencia y carácter.

"Seguramente habrá diferentes comentarios porque es muy doloroso dejar en el camino a una gran cantidad de personas que tuvieron el valor de presentarse para poder hacer su mejor esfuerzo. Ahora viene el privilegio de servir a México, nosotros en ese ánimo podemos construir", explicó el panista.

Asimismo, el líder del PRI, René Juárez, dijo que ganó la política, porque si reconocemos que la congruencia siempre se mide hacia atrás, no podía ser el final diferente al que hoy seguramente habrá de concretarse en el pleno.

"De tal manera, que queda perfectamente claro, para que no nos hagamos bolas, ninguna, ni ninguno de quien serán seguramente ratificados más tarde en el Pleno, le pertenece a ningún partido político, su único compromiso es con México.

"Y confiamos, porque sin duda son mujeres y hombres valiosos, que habrán de honrar la palabra empeñada hace unos momentos. Nosotros simplemente queremos expresar aquí, como Grupo Parlamentario, que siempre seremos parte de la solución, no del conflicto. Para eso estamos aquí, para contribuir a la solución de problemas de México", explicó el priista.

Asimismo, el líder del PT, Reginaldo Sandoval, siguió criticando al Comité Técnico y dijo que para ellos les quedó a deber y por eso su postura de que revisara las quintetas y al no querer que fueran elegidos los próximos consejeros por insaculación, decidieron apoyar los grupos.

"Nosotros decimos que, incluso el comité, debió de habernos habilitado una quinteta mixta y ahí debiéramos avanzado hasta con tres mujeres y un hombre para la paridad de género en el órgano electoral.

"Como está hasta ahora, pues nosotros sentimos que es un consejo que está de cuotas, hasta estas cuatro que van a llegar, pues ya se ha hecho el esfuerzo de que no sea así. Veníamos bien y hasta la última etapa, nosotros señalamos con toda precisión, que nos quedó a deber el Comité Técnico", explicó.

En tanto, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, celebró el consenso alcanzado y destacó el trabajo del Comité Técnico. Añadió que trabajó con independencia y profesionalismo.

"Hoy esperamos que, una vez nombrados, votados los y las que se integrarán al Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral, fortalezcan a esta institución y que podamos contar con un árbitro electoral a la altura de lo que esperan las mexicanas y los mexicanos.

"Por eso bienvenida esta propuesta que le estamos haciendo al Pleno, una propuesta que me parece que refleja la pluralidad de los distintos grupos parlamentarios en su configuración", describió la perredista.