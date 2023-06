Diputados citarán a Gatell por tema de eliminación de 35 NOM

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó convocar a una reunión de trabajo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para que explique las razones que lo llevaron a proponer la eliminación de 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que delinean el tratamiento de diversos padecimientos crónico degenerativos, como la diabetes mellitus y la hipertensión, y varios tipos de cáncer.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) propuso que se realizará la reunión para analizar a fondo los motivos y la fundamentación que conlleva la cancelación; y también planteó que es necesario conocer las implicaciones que traerá en la atención de la población.

"Quiero agregar, además, la urgencia para llevar a cabo esta reunión, no nos sirve de nada si la tenemos una vez que desaparezcan las normas, debe darse antes", señaló en la reunión de la Comisión.

La legisladora por Chihuahua explicó que las NOM marcan los procedimientos estándares para la atención de ciertas enfermedades, así que al desaparecerlas también se elimina la estandarización del tratamiento de ciertas enfermedades.

Abundó que el subsecretario Hugo López-Gatell ha afirmado que su desaparición no afecta en los tratamientos; sin embargo, tampoco deja claro en qué beneficia su derogación.

"Ante ello, solicitó que se llame a reunión de trabajo, en conjunto con la Comisión de Salud, al subsecretario López-Gatell para conocer y analizar más de cerca los motivos de esta cancelación y corroborar que no se afecta a quienes reciben o recibirán atención médica", señaló.

Finalmente, la petista enfatizó el derecho que tienen los diputados para hacer este tipo de convocatorias, ya que son temas de mucha relevancia para el pueblo de México.