Diputados dan respiro a entidades en tema de recursos

Durante la discusión de la Ley Federal de Ingresos (LFI), el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reserva para aplazar la devolución de los recursos no ejercidos por parte de las entidades federativas.

La propuesta de la diputada de Morena Patricia Armendáriz explica que los estados ejercen el presupuesto de la federación anualmente, y lo que no se gasta se debe devolver. La LFI prevé que los recursos no ejercidos al 29 de septiembre de 2021 se devuelvan en diciembre de este año, sin embargo, con la reserva se agregó un transitorio para aplazar un año dicha obligación.

"Varios estados están entrampados en sus depósitos, por eso la propuesta es para que se les permita que este dinero sea devuelto hasta diciembre de 2022 y no diciembre de 2021", explicó la legisladora guinda.

La adición de un artículo décimo octavo transitorio establece lo siguiente:

"Las federativas y municipios, que al día 29 de septiembre de 2021, hayan mantenido en depósito recursos públicos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2021 que deban ser reintegrados a la Federación, en una cuenta correspondiente a una institución de banca múltiple cuya autorización para organizarse y operar como tal haya sido revocada a dicha fecha, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación a más tardar el 31 de diciembre de 2022 , incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado".