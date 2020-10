Diputados de CDMX faltan hasta a sesiones virtuales

A 38 diputados locales, de 66 que integran el Congreso de la Ciudad de México, les descontaron 75 faltas, que acumularon por no acudir tanto a sesiones presenciales como virtuales, del 10 de marzo al 31 de agosto pasado, durante el periodo más crítico de la pandemia.

Los descuentos sólo se aplicaron directamente a su salario, que es de 2 mil 500 pesos diarios, pues de acuerdo con personal de la Tesorería del propio Congreso local, los legisladores reciben dinero extra.

Ahora que les llegó el descuento acumulado de seis meses, la mayoría de los 38 legisladores faltistas se mostraron molestos, pues hubo algunos a quienes les quitaron alrededor de 20 mil pesos, como fue el caso del panista Federico Döring Casar, por ocho faltas.

A su compañero de partido, Christian Von Roehrich de la Isla, y al priista Miguel Ángel Salazar Martínez, les descontaron 12 mil 500 pesos por acumular cinco faltas en seis meses.

Una vez que EL UNIVERSAL obtuvo el documento donde se detallan los descuentos, la expresidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera (quien firmó el oficio para esos descuentos) confirmó los ajustes salariales y reveló que a mediados de agosto les pidió a todos los diputados presentar sus justificantes.

"Pero sólo lo hizo Margarita Saldaña [del PAN y hoy presidenta de esa Mesa Directiva], pues las cuatro faltas que acumuló fueron por enfermar de Covid-19. Los otros [diputados] hoy me reclaman, pero no justificaron sus faltas", comentó.

Cabe destacar que uno de esos descuentos ocurrió el 19 de marzo pasado, la última sesión presencial que realizaron los legisladores, previo a decretarse la contingencia, cuando la oposición abandonó el recinto al discutirse la donación de 400 millones de pesos, por lo que a los diputados del PAN, PRD y PRI les fue descontado el día.

Rosales Herrera aceptó que este reporte de faltas debe realizarse cada mes.

Entre las inasistencias a sesiones destacan la sesión especial virtual del 3 de abril, en la que aprobaron la minuta que envió el Senado de la República, para elevar a rango Constitucional los programas sociales del Gobierno Federal. El reporte señala la inasistencia de 12 diputados locales, que presuntamente estaban en su casa.

El 28 de agosto no se conectaron 10 diputados a la sesión extraordinaria virtual, para discutir tres dictámenes: sobre la aprobación el Comité de Selección que elegirá al director general del Instituto de Planeación; los Juzgados de Tutela; y reformas en materia laboral.

Además de la dieta mensual, personal de la Tesorería informó que los diputados locales reciben alrededor de 100 mil pesos adicionales si preside alguna de las 40 comisiones o de los seis comité, sólo 20 legisladores no perciben esta prestación; dinero que se utiliza para contratar asesores y cada quien decide cómo lo hace.

A ese monto se le suman 80 mil pesos mensuales, para gastos de sus módulos de atención ciudadana; mientras que los coordinadores parlamentarios reciben alrededor de 200 mil pesos por prerrogativas para la operación de los seis grupos parlamentarios en el Congreso.

--Los que más se ausentaron

Federico Döring Casar (PAN) tuvo ocho faltas: 10, 12, 17 y 19 de marzo; 3 de abril; 19 y 31 de mayo, y el 28 de agosto.

Christian Von Roehrich (PAN), cinco: 10,17 y 19 de marzo; 3 de abril, y 19 de mayo.

Miguel Ángel Salazar (PRI), cinco: 10 y 19 de marzo, 19 de mayo, 18 de junio y 28 de agosto.

Sandra Vaca Cortés (PRI), con cuatro: 10 y 19 de marzo, 3 de abril y 19 de mayo.

Miguel Ángel Álvarez Melo (AES), cuatro: 10 y 19 de marzo, 19 de mayo y 28 de agosto.

Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, sin partido, cuatro: 10 de marzo, 3 de abril, 19 de mayo y 28 de agosto.